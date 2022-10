Guía paso a paso para recargar el Monedero Patria con transferencia bancaria

En esta guía se describiría como recargar el monedero virtual de la plataforma patria con una transferencia bancaria y poder realizar pagos diversos cómo por ejemplo la Gasolina Subsidiada en Estaciones de servicio integrales.

Es importante recordar que para que la asignación del cupo de gasolina sea renovado el monedero debe tener saldo positivo.

¿Qué bancos están habilitados para realizar transferencias al Monedero Patria?

Banco de Venezuela

Banesco

Banco Mercantil

Banco Provincial

Banco Bicentenario

Banco Venezolano de Crédito

Banco Nacional de Crédito

Banco Fondo Común

Banplus

Banco del Tesoro

Banco del Sur

Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Banco Caroní

Mi Banco

100% Banco

Banco Sofitasa

Bancamiga

Banco Activo

Banco del Caribe

Banco Exterior

Banco Plaza

Bancrecer

¿Desde cuáles bancos no se han registrado transacciones de fondos hacia el Monedero Patria?

El blog Patria aseguró que se encuentran a la espera de transferencias de fondos originadas desde dichos bancos. «De momento no significa que no estén operativos para realizar los ingresos de fondos», aclaró la página.

¿A qué cuenta debo hacer la transferencia de fondos? ¿Existe una opción en el banco asociada al sistema Patria?

Las plataformas bancarias no cuentan actualmente con una opción específica para recargar el Monedero de la plataforma Patria. Para efectuar transferencias de fondos, el usuario debe realizar una transferencia a la cuenta indicada a continuación:

RIF: G-200126116

Nombre: Recarga Plataforma Patria

Cuenta Bancaria: 00010001320004101459

Institución: Banco Central de Venezuela

El monto máximo de transferencia hacia el Monedero Patria estará determinado por el banco emisor. Dicho límite será anunciado por la plataforma bancaria antes de concretar la transacción.

¿Qué hago si transferí más dinero de lo previsto al Monedero Patria? ¿Puedo corregir?

Asimismo, el usuario podrá destinar los fondos transferidos para realizar transacciones dentro de la plataforma, como recarga de saldo a telefonía celular o fija y pago de servicios básicos.

¿Sí registré una cuenta, hice la transacción y no recibí los fondos,Qué hago?

La página oficial del sistema Patria detalla que en caso de no recibir los fondos transferidos, el usuario deberá verificar los datos ingresados en el banco.

Actualmente no es posible recargar el Monedero de terceros dentro de la plataforma Patria.

¿Es necesario actualizar la información en Patria para recibir los fondos?

El usuario no necesita actualizar sus datos dentro de la plataforma Patria.

En el caso que el banco no me permite registrar la cuenta bancaria de Patria ¿Qué hago?Según precisó la plataforma Patria, se han recibido casos de bancos que pese a que permiten al usuario realizar la trasferencias sin problemas a la cuenta 0001-0001-32-0004101459, luego no les permiten registrar la cuenta de manera permanente, es decir que cada vez que deben recargar necesitan volver a poner los datos.