Guía paso a paso para Usar el maquillaje Vegano y abandonar los químicos dañinos.

El maquillaje vegano es una opción cada vez más popular entre las personas que buscan productos de belleza que no contengan ingredientes de origen animal ni hayan sido testados en animales.

Además, el maquillaje vegano suele ser más natural y respetuoso con la piel y el medio ambiente. ¿Quieres saber cómo usar el maquillaje vegano? Te damos una guía paso a paso para que puedas lucir un look espectacular y ético.

Paso 1: Prepara tu piel

Antes de aplicar cualquier producto de maquillaje, es importante que prepares tu piel con una buena limpieza e hidratación. Usa un limpiador facial vegano adecuado a tu tipo de piel y aclara con agua tibia. Luego, aplica un tónico vegano para equilibrar el pH de tu piel y cerrar los poros. Por último, hidrata tu rostro con una crema o sérum vegano que te aporte nutrición y luminosidad.

Paso 2: Aplica la base

La base de maquillaje es el producto que va a unificar el tono de tu piel y cubrir las imperfecciones. Para elegir una base vegana, fíjate en que no contenga ingredientes como cera de abejas, lanolina, colágeno o carmín. También puedes optar por una BB cream o una CC cream vegana, que son productos más ligeros y multifuncionales. Aplica la base con una brocha o una esponja vegana, empezando por el centro del rostro y difuminando hacia los extremos.

Paso 3: Corrige las ojeras y las manchas

Si necesitas corregir las ojeras o las manchas de tu piel, usa un corrector vegano que sea un tono más claro que tu base. Aplícalo con pequeños toques en las zonas que quieras disimular y difumina con la ayuda de una brocha o una esponja. También puedes usar un iluminador vegano para dar luz a tu mirada y resaltar los puntos altos de tu rostro, como el arco de la ceja, el puente de la nariz o el arco de cupido.

Paso 4: Maquilla tus ojos

Para maquillar tus ojos con productos veganos, tienes muchas opciones. Puedes usar sombras de ojos veganas en polvo o en crema, que suelen tener una alta pigmentación y duración. También puedes usar delineadores veganos en lápiz o en gel, que te permiten crear diferentes efectos según la forma y el grosor del trazo. Y no te olvides de la máscara de pestañas vegana, que te dará volumen y longitud sin dañar tus pestañas ni los animales.

Paso 5: Da color a tus mejillas

El colorete vegano es el producto que va a dar vida y frescura a tu rostro. Puedes elegir entre coloretes veganos en polvo o en crema, según el acabado que prefieras. Los coloretes en polvo suelen ser más mates y duraderos, mientras que los coloretes en crema suelen ser más luminosos y naturales. Aplica el colorete con una brocha vegana en las manzanas de tus mejillas y difumina hacia las sienes.

Paso 6: Hidrata y maquilla tus labios

El último paso para completar tu look vegano es hidratar y maquillar tus labios. Usa un bálsamo labial vegano para nutrir y proteger tus labios de la sequedad y las grietas. Luego, aplica un labial vegano del color que más te guste. Puedes elegir entre labiales veganos en barra o en líquido, según la textura y el acabado que prefieras. Los labiales veganos en barra suelen ser más cremosos e hidratantes, mientras que los labiales veganos en líquido suelen ser más fijos y mates.

¡Y ya está! Ya sabes cómo usar el maquillaje vegano para crear un look bonito y respetuoso con los animales y el planeta.

