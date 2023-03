Horario de Cierre del Puente Sobre El Lago de Maracaibo para el Viernes 24 y Sábado 25 de Marzo de 2023.

En una previa oportunidad habia sido cerrado por 12 horas, como se puede leer aquí: Horario de Cierre del Puente Sobre El Lago de Maracaibo para el Miércoles 8 de Marzo

El Horario es el siguiente:

El Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) informó este jueves que el Puente General en Jefe Rafael Urdaneta estará cerrado, en su totalidad, desde las 9.00 de la noche de este viernes hasta las 4.00 de la mañana del sábado 25 de marzo.

Dicha información fue revelada por el organismo a través de sus cuentas en redes sociales, sin detallar los motivos del cierre, aclarando que no habrá paso para ningún tipo de vehículo ni particular ni de carga, durante las 7 horas anunciadas.

“Informamos a todos los usuarios que transitan por el Puente General Rafael Urdaneta que se estarán cerrando operaciones y ningún vehículo podrá circular el próximo viernes 24 de marzo, desde las 9.00 de la noche hasta las 4.00 de la mañana del sábado 25 de marzo.

El último cierre del Puente sobre el Lago de Maracaibo fue entre la noche del 16 y la mañana del 17 de marzo, cuando Fontur aclaró que “debido a labores de mantenimiento se clausuraría el paso de vehículos del viaducto.

Igualmente, Néstor Reverol, vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, visitó Maracaibo el 18 marzo para inspeccionar «los trabajos de mantenimiento ejecutados al Puente», según publicado en su cuenta de Twitter. Cabe señalar que desde el 30 de enero de este año, la operación de Colossus ha ido en aumento, y Fontur ha dicho muchas veces que el cierre se debió a trabajos de mantenimiento.

Horario de Cierre del Puente Sobre El Lago de Maracaibo para el Viernes 24 y Sábado 25 de Marzo de 2023 was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: