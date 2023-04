Horario de Cierre del Puente Sobre El Lago de Maracaibo desde el Viernes 21 al Sábado 22 de Abril de 2023

El Horario es el siguiente:

El Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) informó este jueves que el Puente General en Jefe Rafael Urdaneta estará cerrado, en su totalidad, desde las 9.00 de la noche de este viernes 21 de Abril hasta las 4.00 de la mañana del sábado 22 de Abril.

Dicha información fue revelada por el organismo a través de sus cuentas en redes sociales, sin detallar los motivos del cierre, aclarando que no habrá paso para ningún tipo de vehículo ni particular ni de carga, durante las 7 horas anunciadas.

“Informamos a todos los usuarios que transitan por el Puente General Rafael Urdaneta que se estarán cerrando operaciones y ningún vehículo podrá circular el próximo Viernes 21 al Sábado 22 de Abril de 2023.

