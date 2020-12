Hugo Espina, se prepara para lanzar su nueva colección “Transformación»

El diseñador internacional Hugo Espina, esta listo para el lanzamiento de su nueva colección, la cual llevará por nombre “Transformación”. A través de las historias de su cuenta en la red social Instagram, se vio al venezolano muy contento realizando la sesión fotográfica bajo el lente de Enmanuel Báez y la modelo Gabriela Coronado. Los colores que utilizó para esta ocasión fue el negro y blanco, no fueron los diseños que estamos acostumbrado de mucho brillo y colores, debido a que en esta oportunidad quiso mostrar algo más casual. Espina quiso cerrar su 2020 con algo nuevo para llevar alegría a los hogares venezolanos, una fuente cercana reveló que se encuentra trabajando en los tapabocas para unirlo a su colección. Producto de la pandemia los diseñadores se tuvieron que ajustar al Covid-19 e incluir estas piezas para complementar sus creaciones. Se espera que para el mes de enero, el marabino estrene sus nuevas piezas de caballeros, aunque no se sabe si tendrá el mismo nombre de la colección de mujer. En las plataformas digitales el criollo dejó ver a Orlando Belisario un modelo caraqueño posando junto a Coronado por lo que se presume tenga los dos generos en el mismo nombre Trasformación. Lo que si esta clarito es que este empresario no para de producir, aunque el mundo enfrenta una situación peculiar el diseñador se mantiene comprometido con su tierra natal y sus producciones. Yoel Díaz Internacional Journalist

