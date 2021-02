Idol José consolida internacionalización con desfile virtual en el New York Fashion Week latino

(Caracas, febrero 2021).- Idol José continúa consolidando su prestigio a escala internacional bajo la premisa de ser la única firma de diseño de moda dirigida por dos médicos venezolanos con innegables aptitudes estéticas. Este mes de febrero dirá presente en la Semana de la Moda de Nueva York, organizada por la Fashion Designers of Latin America (FDLA).

El firma fue invitada por segunda vez al evento, a celebrarse en formato show digital adaptado a la conmoción global que transcurre. Sin embargo, ya los estudiosos de la moda lo han catalogado como un grito de esperanza de parte de los diseñadores latinos para dar la señal correcta al mundo de que no es tan solo posible seguir adelante en pandemia, sino que es necesario y urgente, con los protocolos de bioseguridad, ¡pero hay que seguir…!

Ídol José está llevando en conjunto con su propuesta de moda, la belleza de talentos independientes venezolanos más allá de las fronteras de su país sureño y de su natal Lecherías. Parece estar haciéndolo bien y yendo en la dirección indicada.

En esta ocasión, tituló THE CORRECT COLLECTION, la propuesta que será develada en la gala virtual, tanto outfits como modelos fueron cuidadosamente seleccionados y trabajados con una impecabilidad que alcanza la altura de las pasarelas de Milán, pero con un evidente propósito inclusivo, pues sus modelos son de distintos rincones de su país.

Su colección aborda urbanidad y disrupción. Tanto el neurólogo Idolfredo Hernández, como el cirujano bucomaxilofacial, Juan Cabello reiteran a través de su propuesta de moda, que el mundo ya cambió de una vez y para siempre, «el momento nos solicita urgente que todo lo que esté signado por una norma, no lo hagamos», recalca contundentemente Hernández como un llamado al estudio y comprensión para asimilar las tendencias universales de los tiempos recientes.

Ha habido así una evolución no solo en los diseños de la firma, que son los que develará este 15 de febrero desde la capital mundial de la moda, en su desfile virtual al que se podrá acceder de modo gratuito desde todo el mundo a través del canal de YouTube de la FDLA.

La lectura antropológica y sociocultural de la evolución de la firma, muy posiblemente pronto sea objeto de estudio de expertos, «es consabido los retos que en distintos ámbitos atraviesa desde hace varios años Venezuela, y parece sorprender gratamente a quienes lo saben y a quienes no, que crezca la flor en medio de la arcilla, pero así ha sido el arte y el diseño históricamente y estamos satisfechos de los resultados que estamos alcanzando», puntualiza Cabello.

