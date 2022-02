Isaías A. Márquez Díaz: Fertilizantes y Producción Agropecuaria

La escasez de fertilizantes en el país ha puesto en riesgo a la producción agropecuaria. Particularmente, en el estado Guárico y en otras entidades agropecuarias, como por ejemplo las de la subregión Sur del Lago, sobre unos 18,4 mil km cuadrados de superficie, desde donde los trabajadores del sector exigen, también, el despacho puntual y oportuno de los fertilizantes a objeto de poder emplearlos dentro del lapso pertinente (ciclo de lluvias), pues los ciclos biológicos de las plantas no esperan ante la desidia e impericia de un régimen que se jacta de una seguridad agroalimentaria óptima del país.

Pero, ha quebrado al campo venezolano por la escasez de combustible y fallas eléctricas permanentes, que lo ha retrotraído a unos 30 años, pues la producción de 2020 en casi todos los rubros es bastante similar a la de 1970. Representantes de Fedeagro resaltan que de la siembra de maíz sobre unas 56 mil has en Guárico, de unas 50 a 60 mil has del cereal en esa entidad,una mitad blanco y otra amarillo, se reconoce el aporte oportuno cercano a un 95 por ciento de esfuerzo privado, aunque el sorgo granífero casi ha desaparecido de todo Guárico, cereal del que sembrarían unas dos mil has y casi todo el forraje para ganadería, como alternativa de alimento en ensilaje.

Por su parte, Julio Manuitt, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Chaguaramas (Apacha), norte del mcpio Infante del estado Guárico, insiste en que hay demora en la distribución de úrea, aunque los pedidos a Pequiven y el pago respectivo, de unos cinco a seis USD/costal, se han formalizado desde hace más de un mes, pues es un nitrógeno básico que se aplica a las plántulas de maíz, entre unos 15-25 días luego de su brote; pasadas unas tres semanas, no es posible aplicar la úrea porque el resultado sería deficiente, pues el fertilzante coadyuva al desarrollo y volumen del grano en el papso de unos 45 días, cuando las plantas comienzan a cargar y espigar, según Manuitt.

