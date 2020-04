Ante el vocerío sobre poscoronavirus que se genera a través de las redes acerca de un futuro incierto, de sobrevivencia miserable que quizá deje como secuela ineludible dicha enfermedad, viene a colación la Programación Neurolingüística (PNL), materia que busca explicar cómo funciona nuestro cerebro, así como la definición de sus patrones mentales, que nos facilita autoconocimiento y facilidad de cambiarlos mediante técnicas muy específicas a objeto de optimizar nuestra capacidad de comunicación, puesto que si sabemos cómo procesamos la información, podríamos descubrir nuestros patrones y modificarlos mediante técnicas de visualización, encuadres, línea del tiempo y cambio de historia, entre otros.

Es así como adquirimos conciencia del lenguaje y la comunicación, que permite el acceso a una comunicación eficaz permitiéndonos la interactuación por cualquier medio, que podrían vencer nuestras limitaciones, además del logro de cambios profundos y duraderos en nuestra existencia.

Por tanto, tanta gente sugestionando estimaciones aciagas y necrosadas sobre el poscoronavirus a través de las redes que trasnochan a sus cófrades, podría acondicionar una sensación de fracaso y frustración aparentes, aparte de la neurosis a tratarse y otras patologías, como por ejemplo: cardiovasculares.

De cualquier modo es una tendencia natural, innata, investigar qué nos depara el porvenir a objeto de prevenirnos ante cualquier contingencia. Los riesgos se presentan cuando damos oído a charlatanes de oficio, especialistas en desinformación.

Y, aunque las tendencias y/o indicadores nos señalen tiempos fatales irreversibles, manejemos, objetivamente, toda información sin sobredimensionarla ni desestimarla.

Pero, en la seguridad de que superaremos toda dificultad.

Isaías A. Márquez Díaz: PANDEMIA, POS-COVID-19 Y PNL was last modified: by

En : Opinión