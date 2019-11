Jessica Tovar entre las grandes musas de Colombia

El éxito de la Diseñadora Industrial y Modelo la llevó a firmar con CGM, una de las agencias de representación artística más influyentes de Estados Unidos…

La Diseñadora Industrial, Jessica Guijarro Tovar, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo publicitario de Colombia y otros países de habla hispana; y es que desde que comenzó a explorar en el campo del modelaje, Jessica ha sido referencia obligada de importantes campañas, diseñadores de alta costura y trabajos publicitarios de gran nivel.

Jessica nació en la ciudad de Barranquilla y orientó sus conocimientos, habilidades, y destrezas, en el rubro del arte; dada esta experiencia comentó: “… soy hábil en cerámica, madera, plásticos, y diseño… en general podría decirse que soy muy creativa”, pero su inclusión en el campo de la moda le abrió grandes oportunidades en tiempo récord y al momento suma protagonizaciones de la mano de afamados diseñadores tales como: Isabel Henao, Renata Lozano, y Faride Ramos, por nombrar algunos.

¿Qué otros campos ha explorado como modelo?

Recientemente trabajé con Poker, Alpina, y Falabella; son empresas de gran renombre y gracias a ellos mi proyección nacional e internacional ha cobrado nuevos sentidos.

¿Le ha sido fácil alternar su experiencia de Diseño Industrial con el Modelaje?

Al principio fue algo extraño, pero estudiando con detalle cada caso, ambos terrenos me obligan a trabajar con el arte. Siento que con mi experiencia de vida puedo impulsar a muchas personas a perder el miedo, a soñar, y no creer en imposibles. A veces opinamos que la vida se trata de encontrar un propósito, pero para mí simplemente se basa en crearlo.

Con tan sólo dos años dedicada a la industria del entretenimiento Jessica Tovar recientemente logró firmar con la Agencia CMG de Estados Unidos, allí le esperan otras proporciones artísticas “… que asumiré con la misma pasión y entrega que he demostrado hasta ahora” dijo.

