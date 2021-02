Jeudy Arango quiere empoderar a las mujeres

Miami, FL, 25 de febrero de 2021.- (@MinayaPR) La venezolana nacida en Táchira, es abogada de profesión con más de diez años de experiencia, pero cuenta que una de las cosas que más le apasionan es la realización personal y apoyar a las mujeres a lograr ésta a través de su propio ejemplo.

La modelo y empresaria, recuerda el comienzo de su camino hacia las bases de una independencia económica y emocional estable, cuando un brusco golpe sentimental llegó de una infidelidad de quien fuera su pareja por años. Tras la inminente separación, Jeudy vivió un proceso emocional difícil que la llevó a buscar ayuda terapéutica profesional y que finalmente la impulsó a lograr su bienestar personal y espiritual.

Por ello, para Jeudy el interés que siente en ayudar a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares, nace desde la autenticidad de su aprendizaje y entendimiento de su propio proceso.

Actualmente, por medio de sus redes sociales @jeudyarango, la también actriz inspira a sus seguidores a batallar ante la adversidad y reinventarse en estos tiempos; pues ella misma es, y quiere seguir siendo, parte activa de ese empoderamiento femenino de la mujer venezolana, para ello trabaja en la consolidación de su propia empresa y demás proyectos creativos que incluyen: actuaciones para videoclips de artistas nacionales e internacionales de gran trayectoria como Luis Silva y Adolfo Contreras “El Canario de Los Andes”, modelaje en pasarelas, un papel protagónico en el documental cinematográfico Reyes Magos de Capacho del director Sergio Guerrero @sergioguerrerodirector, y hasta la extensión de sucursales de su propia tienda @cocotropico.sc.

“Cuando empecé a ejercer mi profesión principal como abogada, tuve numerosos trabajos importantes en el sector público y recuerdo que mi ex-pareja, trataba de apartarme de todas esas metas personales que tenía como mujer y profesional. Eso finalmente me sacó por un tiempo de mi camino… Sé de muchas mujeres que pasan por esas situaciones, donde dejan su vida por dedicarse a un hombre, a una pareja, o a un hogar. Con mi historia, quiero recordarles el respeto que deben tener por su independencia, así como también, que siempre se puede empezar de cero y salir adelante”, dice la modelo con convicción.

La espiritualidad como andamio para la evolución personal, es otro mantra de la modelo, quien se declara una persona de fe que no se rinde tan fácilmente ante los obstáculos. Y ese, es otro mensaje que comparte a diario con los internautas.

Jeudy Arango es otro ejemplo de cómo los seres humanos podemos descubrir y explotar nuestro potencial cuando nos vemos acorralados por situaciones que en ocasiones creemos insuperables, pero encontrando la fe, la fuerza y el coraje inspirador, podemos convertir esos momentos en necesarios aprendizajes que nos llevan a ser esa mariposa que, finalmente emerge del capullo lista para emprender nuevas etapas.

Hoy por hoy, Jeudy continúa expandiendo su carrera como modelo y actriz de la mano de la compañía impulsora de talentos Colombia Music Inc, quienes dan solidez y estructura a su trayectoria; también, se dedica a promover el turismo de su natal Táchira, encontrando en ello otra pasión que la mueve y llena de esa tan ansiada y buscada satisfacción personal.

