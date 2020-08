La Fundación Gates distribuirán 100 millones de vacunas contra el COVID-19

La Fundación Gates distribuirán 100 millones de vacunas anticovid en el 2021 .Cada dosis de la posible vacuna (todas las candidatas están aún en fases de prueba) tendrá un precio máximo de tres dólares, destacó Gavi en un comunicado.

El acuerdo establece que una vez que una de las candidatas a vacuna contra la COVID-19 dé buenos resultados y logre las necesarias licencias, el Instituto Serum, mayor fabricante mundial de vacunas, obtenga el capital necesario para aumentar su producción a partir de la primera mitad del próximo año.

De acuerdo con el comunicado, la candidata a vacuna escogida para su producción masiva podría ser la que actualmente desarrolla la farmacéutica británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, ya en su última fase de pruebas, o bien la que investiga la firma estadounidense Novavax.

«En muchas ocasiones hemos visto cómo los países más vulnerables han quedado a la cola en nuevos tratamientos, diagnósticos y vacunas, pero queremos que con la covid-19 sea diferente», destacó el consejero delegado de Gavi, Seth Berkley, al anunciar el acuerdo.

El responsable de la alianza subrayó que «si solo se protege a los países más ricos, el comercio internacional y la sociedad mundial seguirán duramente golpeados, con la pandemia aún asolando el planeta».

