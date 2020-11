La Marca Gämät Planea Conquistar La Gran Caracas

La prestigiosa marca que se apoderó del mercado Norteamericano finalmente abre sus puertas en la capital Venezolana.

CARACAS, NOVIEMBRE DE 2020.- GÄMÄT, la insigne marca de ropa abre sus puertas en la Gran Caracas brindando auténticos diseños inspirados en culturas asiáticas.

Posterior al éxito cosechado en los países del norte Canadá y Estados Unidos, la marca GÄMÄT llega a Venezuela de la mano de su creadora Paula Matute para regalarnos una experiencia única en Caracas.

Después de recorrer diferentes países en varios continentes, lo que describe como “una gran pasión”, la empresaria Paula Matute decidió fijar su mirada en la cultura asiática, su estilo de vida y sus creencias pero no fue sino hasta que degustando gastronomía vietnamita por una de las calles de la ciudad de Hanoi, Vietnam; Matute se percató del colorido y atractivo estilo de las piezas asiáticas e inmediatamente tomó la iniciativa de llevar esa experiencia a Canadá y Estados Unidos, motivándose rápidamente a emprender creando una marca que globalizara varias temáticas del continente asiático.

Luego de cursar estudios de Francés y Marketing Technology Formation en la escuela universitaria Cégep du Vieux, Montreal, Canadá, la venezolana adquirió las herramientas suficientes para empezar a trabajar en un concepto que describiera sus vivencias durante los largos meses de viaje en el continente asiático, es así como a mediados del año 2.019 finalmente logra definirlo como GÄMÄT, una marca de ropa que ofrece pantalones importados directamente desde Tailandia cuyas piezas son resultado de la artesanía Tailandesa, hechas a mano con mucha dedicación y 100% algodón.

Paula más allá de ser una empresaria es un embajadora de los derechos humanos, es por ello que el taller donde se producen las piezas radicado en Tailandia, brinda a sus empleados condiciones respetables donde no permiten que ningún niño trabaje.

A pesar de conocer otras culturas y hablar varios idiomas, Matute sigue enamorada de su natal Venezuela, es por ello que decidió apostar por regalarnos la experiencia GÄMÄT, abriendo la primera tienda física en la capital del país.

El lanzamiento de la marca en Venezuela estaba previsto para principios del presente año, sin embargo al interponerse la pandemia, Paula decidió reforzar las diferentes estrategias para la distribución de las piezas y complementar su stand a fin de brindarle a los capitalinos una experiencia amplia.

La inauguración de las instalaciones físicas se llevará a cabo en La Boyera, el Cigarral calle 2, edificio Parque Alegre el próximo viernes 20 Noviembre a las 03:30pm donde invitan al público en general a asistir.

Para conocer los exclusivos diseños de la marca y cualquier información adicional podrán acercarse a sus instalaciones físicas o contactarles por sus coordenadas digitales a través de @gamat.ccs / storegamat@gmail.com / +58 424 1280277 .

