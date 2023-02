La mejor dieta para prevenir la diabetes, fácil de preparar y económica!

Para prevenir la diabetes, los especialistas recomiendan una dieta baja en grasas y calorías que incluya muchas frutas y verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables.

Además, es importante hacer ejercicio con regularidad y limitar la ingesta de azúcar, sodio y grasas saturadas. También es importante controlar sus niveles de azúcar en la sangre regularmente y hablar con su proveedor de atención médica sobre cualquier recomendación dietética adicional que pueda tener.

Se le preguntó a varios especialistas entre ellos médicos internistas y nutrucionistas y esto fue lo que recomendaron..

Cereales y verduras recomendadas para prevenir la diabetes

Para prevenir la diabetes, recomendaría comer cereales integrales como la quinoa, la avena, la cebada, el trigo sarraceno y el arroz integral.

Además, las verduras como el brócoli, la col rizada, las espinacas, las coles de Bruselas y las alcachofas son excelentes fuentes de fibra y vitaminas que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Otras buenas opciones incluyen batatas, zanahorias, tomates, pimientos y calabaza.

Frutas recomendadas para prevenir la diabetes

Para prevenir la diabetes, recomendaría comer frutas como manzanas, naranjas, bayas, kiwis, melones, peras y pomelos.

Además, otras buenas opciones incluyen mangos, duraznos, papayas y sandías.

Las frutas son una gran fuente de vitaminas, minerales y fibra, y pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Para maximizar los beneficios de comer frutas, es mejor comerlas frescas o ligeramente cocidas y evitar las frutas procesadas o azucaradas.