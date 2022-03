Recetas de Desayunos para Diabéticos.

Una de las claves para controlar la diabetes es seguir una alimentación saludable. Como bien sabemos, todo plan de alimentación saludable debe incluir sí o sí al desayuno, la comida más importante del día. ¿Y qué se debe tener en cuenta para preparar desayunos para diabéticos?

Te ayudaremos a responder esta pregunta, proponiéndote varias ideas de desayunos para quienes padecen diabetes. Te indicamos también cuántas calorías te aporta cada uno.

Desayunos

Opción 1: (137 calorías)

1 omelette de clara de huevo

1 rebanada de pan integral tostado

1 rebanada de jamón

Opción 2: (169 calorías)

1 porción de huevos batidos

1 tostada de trigo integral

1 porción de tocino de pavo

Opción 3: (238 calorías)

1 huevo pasado por agua

1 rebanada de pan blanco tostado

3 rebanadas de tocino

Opción 4: (total 490 calorías)

Un huevo frito

1 rebanada de pan de canela tostado

1 salchicha

Para beber puedes recurrir a:

Leche o yogurt descremados (bajos en grasas)Batido de frutas. Mezla una taza de leche o yogurt bajos en grasas con media taza de frutas (como plátanos, fresas o arándanos) añade una cucharada de germen de trigo, una cucharadita de frutos frescos y hielo. Bate en una licuadora y ¡listo!

Tips para preparar desayunos para diabéticos:

Controla el tamaño de las porciones de comida que sirves en el plato. ¡Eso te ayudará a evitar comer de más!

Si consumes productos lácteos, que sean bajos en grasas.

Evita el café azucarado.

Elige las carnes magras, como carne o tocino de pavo.

Cocina con menos grasa, utilizando sartenes antiadherentes o spray para cocinar.

Reemplaza la mantequilla por opciones más saludables como la margarina, que es en base a grasa vegetal.

Recuerda seguir las reglas de la nutrición para diabéticos: ello implica comer más granos, frijoles y vegetales almidonados, equilibrar el consumo de carnes, frutas, vegetales no almidonados, leche y productos lácteos y evitar las grasas, alimentos azucarados y el alcohol.

Ante cualquier duda consulta con un nutricionista.

