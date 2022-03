La obesidad es un factor detonante para la aparición y aceleración de diabetes

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la doctora Omidres Pérez, presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, señaló que la obesidad es una condición que puede cambiar la vida de muchas personas, ya que entre el 50 al 75% de los casos, desencadenan o desarrollan diabetes en el transcurso de su vida debido a la misma condición del exceso de peso.

“La obesidad afecta diferentes aspectos de la vida cotidiana de cualquier ser humano, no solamente está vinculada con lo que se ve físicamente, sino también con lo que no se ve a nivel de funcionamiento del organismo, y es lo que implica afección a diferentes niveles:físico, mental, emocional, anímico, energético, postural, posicional ante la vida, actitudinal”, señaló la especialista en metabolismo.

Destacó que esta enfermedad no se vincula con el simple concepto de “cuánto como, cuánto quemo” relacionado al ingreso-egreso de alimentos en el organismo; “es una suma de factores donde calorías y cantidad de alimentos no es lo único, también hablamos de calidad, de procesamientos, de combinaciones adecuadas, aunado a momentos y estados metabólicos específicos para cada situación, tipos de actividad física, de condiciones o enfermedades asociadas, así como la historia personal del individuo”.

Igualmente explicó que la obesidad “es el gatillo desencadenante” de numerosas enfermedades crónicas, dentro de las cuales mencionó la diabetes, la hipertensión, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como la demencia, entre muchas otras.

Recalcó que la actividad física juega un papel indispensable, pero no definitorio en el peso. “Muchos piensan que el ejercicio va a controlar su problema de peso, lo que realmente hace, es ayudar a la actividad metabólica global, a todo el funcionamiento corporal de órganos y sistemas, y si bien en el peso es apenas un 20% de su rol, el 80% va a la optimización de funciones corporales. El efecto del ejercicio sobre el peso es –aún mejor- en el mantenimiento del peso corporal adecuado, más que en la perdida absoluta del mismo».

Según cifras de es.worldobesityday.org, 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad y se espera que la obesidad infantil aumente 60% en la próxima década, alcanzando los 250 millones en 2030.

Asimismo señaló que el sobrepeso llegó «gracias a los cambios culturales, a los cambios de industrialización alimentaria y a los cambios relacionados con el estilo de vida».

Por ello recomendó que ninguna comida en grandes cantidades es saludable, ya que con el tiempo solo aumenta la capacidad gástrica o distiende el estómago.

“La idea es llevar una dieta balanceada, dejar de creer en mitos sobre dietas rápidas y secretos mágicos. El tiempo para comer debe ser lento y un mínimo de 30 minutos, masticar bien, tomar agua antes de la ingesta de alimentos. Controlar su peso y estar sano va más allá de una rebanada de pan integral; alimento es todo lo que entra por nuestros cincos sentidos”. Concluyó la doctora Omidres Pérez.

MÁS SOBRE LA DRA. OMIDRES PÉREZ

* Especialidades: Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo y Diabetología.

* Coach Neurocodex en Salud y Bienestar Trainer Banda Gástrica Virtual. Terapeuta MeTTAS

* Conferencista, Escritora, Investigadora Miembro titular de la Región Andina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)

* Expresidenta 2021-2022 de la Asociación Iberoamericana de telemedicina y telesalud

* Miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Diabetes del Austro.

*Especialista en Telemedicina.

@draomidres

