LANZAMIENTO MUNDIAL DE VICTOR Y GABO QUIZÁS

COLOMBIA. AGOSTO DEL 2020. CODISCOS presenta el lanzamiento oficial del dúo venezolano Victor & Gabo. Quizás es un éxito lleno de romanticismo, notas pegajosas y sensualidad latina. Disponible en plataformas digitales desde este 7 de agosto del 2020.

Quizás un Afrobeat que refleja esa buena vibra y ritmo alegre que representa el inicio de Victor&Gabo. Fue compuesto por Víctor Portillo (Vicsensa), Carlos Espinoza (Gabo Boys) y Juan Vegas, bajo la producción de KZO Beat de Magic Music; el videoclip fue realizado en estudio por José Sánchez y Daniel Alpernía, de EntreFamilia Films.

Desde hace siete años, Víctor y Gabo se conocieron al coincidir en las filas de la agrupación musical juvenil LOS BOYS, en la que hicieron gran parte de su carrera artística, hasta la fecha de su separación. En 2020 deciden reagruparse, esta vez como poderoso dúo bajo el sello CODISCOS y con el liderazgo de la empresa LS Records.

Como fenómeno musical LOS BOYS, fue una importantísima escuela para Víctor y Gabo. Allí obtuvieron experiencia y reconocimiento por parte del público y la industria del entretenimiento. Es la única agrupación que ha logrado el respaldo de más de 150 clubes de fans en toda Latinoamérica. En el 2017 se convirtieron en el segundo grupo musical más influyente en las redes sociales según la cartelera musical Record Report. Además de los hits que lograron en su carrera como “Dame Like”. La agrupación fue galardonada como “Artista Revelación” en la séptima entrega de los populares Premios Pepsi de Venezuela. Las dos temporadas televisadas del reality show LOS BOYS EN REALITY han sido la producción de mayor rating y share de la última década, con un alcance potenciado a toda Latinoamérica gracias a su transmisión conjunta por YouTube. Una experiencia única en el mercado latino.

Víctor dio sus primeros pasos en el mundo de la música como solista hace unos 10 años, siendo conocido como Víctor “El Romántico”, componiendo sus propios temas y haciendo arreglos junto a otras figuras del entorno. Se hizo de un nutrido público local que le seguí con gran fidelidad. Gabo, por su parte es un cantante multifacético, capaz de establecer líneas melódicas conjuntamente con ritmos acelerados con estilo urbano e irreverente donde destaca el “chanteo” y líricas con “flow”. Sus precisos movimientos de baile así como su carisma encantador que destaca por la picardía, son características relevantes de su personalidad.