Gira nacional de “LOS DUROS DE LOS 90”

“LOS DUROS DE LOS 90”

Arrancaron su exitosa carrera a principios de los años 90, estas agrupaciones urbanas llevan una trayectoria musical que se resume en aproximadamente 3 décadas, las cuales decidieron unirse en este 2022 para hacer una gira nacional urbana con lo mejor de los años 90.

Agrupaciones como MataRica (Con Si te vas, Bella), Calle Ciega (Con Marcianito, la punta del pie, La cachorrita), Zona7(El trencito, Zámpate, Mírala, Mujeres Calientes) y Jump (Bomba, Mayonesa, temas de Hijos de la Calle), nos traen todos sus éxitos remasterizados en vivo y con un ritmo actual. Nos brindaran un show lleno de Sabor y la mejor vibra para disfrutar, recordando todos esos temas que en esa época fueron rotundos éxitos.

En esta Gira Nacional, la puesta en tarima de estos grupos musicales transmitirán todo ese talento que los caracteriza, poniendo a gozar a todo el público con esta increíble Guaracha House, producida por Jesús Pozzo, donde nos remontaran a esa época tan anhelada.

Contacto con los artistas:

eduardomanager2015@gmail.com / jaimezona7@gmail.com

@eduardomanager @zona7music @lamatarica @oficialcalleciega

@jumplabomba

PALABRAS QUE LOS IDENTIFICAN: TALENTOSOS, AMABLES, HUMILDES Y SOBRE TODO LUCHADORES POR UNA MEJOR VENEZUELA!

