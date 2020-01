Listado de Farmacias afiliadas al Petro cómo medio de pago. :

FARMACIA DIRECCIÓN FARMAOZONO C.A Esquina de Socorro a Calero, Av. Fuerzas Armadas, detràs del Centro Finnciero Latino., CARACAS FARMAOZONO C.A Urbanizaciòn el Silencio, esquina de Marcos Parra, de la Av Universidad, Bloque 4, Letra B, Planta Baja, local Nª-1, CARACAS FARMAOZONO C.A Plaza Candelaria, Edificio Parìs, Planta Baja., CARACAS FARMAOZONO C.A La Hoyada, Esquina de Cujì a Romualda, Edificio Fran, Local Nª102., CARACAS FARMAOZONO C.A C.C Chacaìto entre Av. Francisco de Miranda y Av. Francisco Solano, Parroquia Chacao local Nª-147, 148, 149, 306, Municipio Chacao. FARMACIA LOCPAR 18 C.A Av Paez Redoma La India, Caracas FARMA SOS C.A CARACAS CORP MEDICA SANTA ANITA C.A Sabana Grande. CARACAS FARMACIA FARMANUTRY C.A Vista Alegre, CARACAS CORPORACION PROPATRIA Calle 7 de Propatria, CARACAS

El petro comienza a difundirse cómo método de pago en Venezuela, inicialmente las tiendas por departamento, posteriormente supermercados, ahora han comenzado la red de farmacias a aceptarlo, a continuación en listado de farmacias afiliadas al petro.

Por ahora solo en la gran Caracas pero se conoció que utilizando el sistema biopago del banco de Venezuela se estará extendiendo en todo el país progresivamente.

Listado de Farmacias afiliadas al Petro cómo medio de pago was last modified: by

En : Trámites