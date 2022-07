Este es el Significado de los Sueños Eróticos

Los sueños eróticos no son una rareza, lo que suele espantarnos en ocasiones es la pareja con la que nos involucramos mientras dormimos. Usualmente alguien que jamás consideraríamos en la vida real, como un maestro del pasado o el dependiente de la tienda… y ahí es que te despiertas.

Cuando inusuales protagonistas aparecen en nuestros sueños nos obliga a preguntarnos si somos raros o qué anda mal con nosotros.

“Todos los sueños, también los eróticos, pueden ser fácilmente conectados a cosas que están sucediendo en nuestra vida cotidiana”, establece Ian Wallace, un psicólogo del sueño y autor de ‘The Top 100 Dreams That We All Have and What They Really Mean’. “Y cada personaje en nuestro sueño representa una pequeña parte de nuestra vida personal”.

Wallace explica que cuando una persona aparece en un sueño erótico no necesariamente significa que la deseamos. En cambio, es probable que esta persona posea una cualidad que consideras admirable y que no hayas desarrollado

completamente.

La psicóloga Gillian Wallace explica que algunos sueños eróticos podrían ser simplemente para complacer algo que no sucedería en tu vida real, pero que mayormente es algo más complejo, un reflejo de tus deseos y miedos

personales.

Lo que significa cuando en tu sueño sexual aparece…

Tu jefe. Uno de los sueños eróticos más universales. “Podría ser que estás atraída sexualmente a tu jefe”, explica Wallace, “pero si estás sosteniendo sexo con él dormida, tu subconsciente probablemente está reconociendo tu habilidad de tomar decisiones y actuar como líder”. Después que superes la inusual secuencia, deberías hacer una cita con tu jefe para discutir tu futuro en la compañía.

Tu amigo. Sabes que la relación es estrictamente de amistad, ¿por qué se aparece de forma sexy en tu cabeza? Es posible que él tenga una cualidad que admires y que desees para ti. No te preocupes, tu subconsciente posiblemente

está trabajando para desarrollar esa destreza.

Tu amor platónico. No parecería extraño que la persona por la que andas embobada aparezca en tu sueño erótico, pero por qué fantaseas mientras estás dormida no es tan obvio. “Es fácil asumir que eso significa que deseas tener sexo con esa persona. Pero en la realidad también estás atraída por sus cualidades emocionales o espirituales”, indica Wallace.

Una celebridad. Después de los jefes, las celebridades son las parejas sexuales en los sueños más comunes. La Universidad de Montreal encontró que las mujeres suelen soñar más con celebridades que los hombres. Aunque parezca algo estrictamente físico, la realidad es que esos sueños reconocen tu admiración por el artista.

Tu ex. Pensaste que era cosa del pasado y ahí lo tienes, desnudo en tu sueño. Según Wallace, cuando se sueña con un ex pude ser que estás repitiendo malos hábitos de tu relación fracasada, considéralo una advertencia para

examinar tu romance actual.

Tu pareja con otra persona. Si tu pareja ‘te pega cuernos’ en tu sueño, no te apresures a pensar que es lo que está pasando en la vida real. Esta pesadilla sexual, probablemente tiene más que ver contigo que con él. “Cuando sueñas que tu pareja tiene un affair, es posible que estés perdiendo la fe en tus propias habilidades o atractivo”.

Un extraño. ”Cuando alguien tiene un sueño sexual con un desconocido, usualmente la persona lleva una máscara o no tiene rostro”, dice Wallace. Ella piensa que es el subconsciente diciéndote que reveles un talento que has

escondido. También podría significar que estás descubriendo cualidades que deseas en tu pareja, aunque no lo has encontrado todavía.

Personas cercanas. Aunque soñar con sexo con un pariente suena asqueroso y horrible, Wallace insiste que es muy normal. Todo resulta de las cualidades que esa persona tiene y que deseas para ti o tu pareja.

La conclusión es que los sueños sexuales no se deben tomar literalmente sino como una alerta para problemas en tu vida sexual real o áreas que podrías y deseas mejorar.

Con información de especialistas en Psicología.