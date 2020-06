Significado de soñar con riquezas y oro..

Significado de soñar con un tesoro:

En los sueños, igual que en las leyendas y los cuentos infantiles, los tesoros siempre se encuentran en islas pobladas de salvajes, en el interior de cavernas de dificil acceso, o escondidos y enterrados en los lugares más insospechados.

Respuesta e Interpretación:

Un tesoro escondido casi siempre simboliza el conocimiento, la riqueza riqueza interior conseguida con el esfuerzo, de las cuales podemos ser victimas de nuestra naturaleza interior.

Aunque en nuestros sueños no siempre alcanzamos la victoria de nuestros planes ni la perfección de nuestros deseos, o si encontramos el tesoro no es como lo deseamos, lleno de suciedad, corroido por el tiempo y la humedad, lo que informa que nuestro deseo era material y perecedero.

Si en lugar de oro y joyas, lo que hayamos son objetos sin valor nos indica que nuestros deseos en la vida real son menos materiales, riqueza personal y amor familiar.