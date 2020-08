¿Por qué soñar con canas?

Las personas que sueñan con canas ,son personas que piensan que ya tienen cierta edad, y necesitan tomar las cosas de otra manera. Las canas siempre significan madurez , seguridad,confianza, sosiego y sobre todo encontrar esa estabilidad en tu vida ; Esta estabilidad puede ser en pareja o económicamente. Existe otra creencia con las canas, y es que los nuevos problemas y disgustos traen las llegadas de las primeras canas. ¿Es tu caso?

¿Qué significa soñar con canas?

Soñar con canas significa que quieres asentar la cabeza. Estas cansado de tanto subir y bajar , necesitas un sitio de estabilidad. Soñar con canas no siempre significa que ya tienes cierta edad , a veces hay niños tienen canas y estos niños no quieren asentar la cabeza ya que tienen toda la vida por delante para hacerlo. En algunos contexto se puede soñar con mechones de cabello llenos de canas cuando existen ciertas preocupaciones que han llegado en un corto periodo de tiempo. Soñar con hacerse viejo porque aparecen las primeras canas refleja tu angustia por el paso del tiempo mientras. Por otro lado, se dice que allá donde aparece una cana no se cae el pelo (soñar con caída del cabello) por lo que quizá estan desapareciendo esos miedos a las pérdidas emocionales porque estás pasando una época estable. Lee los siguientes ejemplos sobre los sueños con canas.

Algunos ejemplos frecuentes al soñar con canas en el cuerpo según tu contexto del sueño.

Soñar que te sale una cana: Soñar con las primeras canas significa que estas pasando unos momentos bastantes difíciles ,estas preocupaciones te pueden causar el estrés, pocas ganas de arreglarte,tener el autoestima por los suelos,esto te puede llegar a aparentar mas edad de la que tienes.Pero no te rindas ya que los problemas tal como vienes se van.

Soñar que te salen muchas canas: Soñar que te salen muchas canas significa que te llegaran muchas sorpresas. Estas sorpresas van a influir para que tomes ciertas decisiones ,cambiara tu vida en buen sentido. Al principio te asustará porque no estarás preparado para un cambio tan inesperado; los cambios siempre vienen bien. En ocasiones es bueno cambiar de estilo de vida.

Soñar con canas en la barba: Significa que estas bastante tranquilo en tu vida personal,pero te llegaran cambios inesperados ,que te obligaran abajar de nivel de vida ,no te preocupes que tal como bajas vas a subir. Volverás a estar en el mismo nivel de vida que tenias y lo valorarás más ya que habrás experimentado un pequeño bajón en tu vida y cuando remontes lo sabrás aprovechar.

En : Creencias y Esoterismo