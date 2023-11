¿Estás buscando un lugar para trabajar en remoto, conectar con otros profesionales y disfrutar de un ambiente creativo y dinámico?

Entonces, quizás te interese conocer los 10 mejores sitios para coworking en Alemania. En este artículo, te presentamos una selección de espacios de trabajo compartido que ofrecen todo lo que necesitas para desarrollar tu actividad profesional, desde conexión a internet de alta velocidad, hasta salas de reuniones, cafetería, eventos y talleres. Además, te contamos las ventajas de trabajar en coworking y cómo elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Los 10 mejores sitios para coworking en Alemania

1. Betahaus (Berlín):

Ubicado en el barrio de Kreuzberg, este espacio de coworking es uno de los más populares y reconocidos de Berlín. Cuenta con más de 2000 metros cuadrados de superficie, donde se distribuyen diferentes zonas de trabajo, salas de reuniones, áreas comunes y una terraza. Betahaus ofrece planes flexibles que se adaptan a las necesidades de cada profesional, desde puestos fijos o flexibles, hasta oficinas privadas o salas para eventos. Además, organiza actividades como talleres, charlas, networking o yoga.

2. Factory (Berlín):

Factory es una comunidad de innovación que reúne a emprendedores, startups, corporaciones e inversores. Dispone de dos espacios de coworking en Berlín, uno en Mitte y otro en Görlitzer Park, ambos con un diseño moderno y funcional. Factory ofrece acceso a una red global de expertos, mentores y socios, así como a eventos exclusivos, programas de aceleración y oportunidades de inversión.

3. Mindspace (varias ciudades):

Mindspace es una red internacional de espacios de coworking que cuenta con sedes en varias ciudades alemanas, como Berlín, Hamburgo, Frankfurt o Múnich. Cada espacio tiene su propia personalidad y estilo, pero todos comparten una atmósfera inspiradora y creativa. Mindspace ofrece puestos flexibles o fijos, oficinas privadas o salas para eventos, así como servicios como recepción, limpieza, impresión o café. Además, organiza actividades como workshops, happy hours o sesiones de bienestar.

4. Rent24 (varias ciudades):

Rent24 es otra red global de espacios de coworking que tiene presencia en Alemania, con sedes en Berlín, Hamburgo, Dortmund o Colonia. Sus espacios se caracterizan por tener un diseño elegante y sofisticado, con muebles de alta calidad y detalles cuidados. Rent24 ofrece diferentes opciones de membresía que incluyen acceso a internet, café y té ilimitados, salas de reuniones y eventos. También cuenta con una plataforma online donde los miembros pueden conectar y colaborar entre ellos.

5. St Oberholz (Berlín):

St Oberholz es un espacio de coworking situado en el corazón de Berlín, en la famosa plaza Rosenthaler Platz. Se trata de un lugar histórico que fue fundado en 2005 como una cafetería donde los profesionales podían trabajar con sus ordenadores portátiles. Desde entonces, se ha convertido en un referente del coworking en la ciudad, con más de 500 miembros y tres sedes. St Oberholz ofrece puestos flexibles o fijos, oficinas privadas o salas para eventos, así como acceso a una comunidad vibrante y diversa.

6. Co-Work & Play (Frankfurt):

Co-Work & Play es un espacio de coworking ubicado en Frankfurt que combina trabajo y diversión. Su lema es «work hard, play harder», y por eso ofrece a sus miembros no solo un lugar para trabajar sino también para relajarse y divertirse. Cuenta con una zona de juegos con futbolín, ping pong o videojuegos, una sala de cine y una terraza con barbacoa. Co-Work & Play ofrece puestos flexibles o fijos,

oficinas privadas o salas para eventos.

7. Combinat 56 (Múnich):

Combinat 56 es un espacio de coworking situado en Múnich que se enfoca en el sector creativo. Su objetivo es crear un ambiente donde los profesionales puedan intercambiar ideas y colaborar en proyectos comunes. Dispone de más de 1000 metros cuadrados de superficie, donde se distribuyen diferentes zonas de trabajo, salas de reuniones, áreas comunes y una cocina. Combinat 56 ofrece planes flexibles que se adaptan a las necesidades de cada profesional, desde puestos fijos o flexibles, hasta oficinas privadas o salas para eventos.

8. Design Offices (varias ciudades):

Design Offices es una red de espacios de coworking que cuenta con sedes en varias ciudades alemanas, como Berlín, Hamburgo, Frankfurt o Múnich. Sus espacios se caracterizan por tener un diseño innovador y vanguardista, con mobiliario ergonómico y tecnología de última generación. Design Offices ofrece puestos flexibles o fijos, oficinas privadas o salas para eventos, así como servicios como recepción, limpieza, catering o parking. Además, organiza actividades como talleres, conferencias o networking.

9. Impact Hub (varias ciudades):

Impact Hub es una red global de espacios de coworking que tiene como misión impulsar el cambio social y ambiental. Cuenta con sedes en varias ciudades alemanas, como Berlín, Hamburgo, Stuttgart o Múnich. Sus espacios se caracterizan por tener un ambiente acogedor y colaborativo, donde los profesionales pueden encontrar apoyo e inspiración. Impact Hub ofrece puestos flexibles o fijos, oficinas privadas o salas para eventos, así como acceso a una comunidad de más de 17000 miembros en todo el mundo.

10. Unicorn (Berlín):

Unicorn es un espacio de coworking situado en Berlín que se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar. Sus espacios están diseñados para favorecer la productividad y la creatividad, con luz natural, plantas y colores cálidos. Unicorn ofrece puestos flexibles o fijos, oficinas privadas o salas para eventos, así como servicios como internet de alta velocidad, café orgánico y té ilimitados, limpieza o seguridad. Además, organiza actividades como yoga, meditación o masajes.

Ventajas de trabajar en coworking

Trabajar en coworking tiene muchas ventajas para los profesionales que buscan un lugar para desarrollar su actividad. Algunas de ellas son:

Ahorro: Al compartir el espacio y los recursos con otros profesionales, se reduce el coste de alquiler, mantenimiento y servicios.

Los espacios de coworking ofrecen planes flexibles que se adaptan a las necesidades de cada profesional, desde horas sueltas hasta meses completos.

Los espacios de coworking facilitan el contacto y la colaboración con otros profesionales de diferentes sectores y disciplinas.

Los espacios de coworking crean un ambiente estimulante y creativo, donde los profesionales pueden encontrar nuevas ideas y soluciones.

Los espacios de coworking organizan actividades formativas y lúdicas, donde los profesionales pueden aprender nuevas habilidades y conocimientos.

Los espacios de coworking ayudan a los profesionales a dar a conocer su trabajo y a generar oportunidades de negocio.

Cómo elegir el mejor espacio de coworking para ti

A la hora de elegir el mejor espacio de coworking para ti, debes tener en cuenta varios factores:

Ubicación : Elige un espacio que esté cerca de tu casa o de tu zona de interés, que sea fácilmente accesible y que tenga servicios cercanos como transporte público, comercios o restaurantes.

Compara los precios y las condiciones de los diferentes planes que ofrecen los espacios de coworking y elige el que mejor se ajuste a tu presupuesto y a tu frecuencia de uso.

Revisa los servicios que incluye cada espacio de coworking y valora si cubren tus necesidades básicas como internet, impresión, café o limpieza.

Conoce a la comunidad que forma parte del espacio de coworking y averigua si comparte tus valores e intereses profesionales.

Visita el espacio físicamente y comprueba si te sientes cómodo y motivado con el diseño, la iluminación, el ruido y la temperatura.

Infórmate sobre las actividades que organiza el espacio de coworking y si te resultan interesantes y útiles para tu desarrollo profesional.

Conclusión

Los espacios de coworking son una opción ideal para los profesionales que buscan un lugar para trabajar en remoto,

conectar con otros profesionales y disfrutar de un ambiente creativo y dinámico

