Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Interlaken

¿Te gustaría teletrabajar desde un lugar rodeado de naturaleza, cultura y aventura?

Si es así, te recomendamos que visites la ciudad de Interlaken, en Suiza, donde podrás disfrutar de un entorno único y de una excelente conexión a internet. En este artículo, te contamos cuáles son los mejores sitios para teletrabajar en Interlaken, tanto si buscas tranquilidad como si quieres vivir experiencias inolvidables.

Interlaken es una ciudad situada entre dos lagos alpinos, el lago de Thun y el lago de Brienz, y rodeada de montañas impresionantes. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, ya que ofrece una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo, parapente o esquí. Además, Interlaken tiene una rica historia y cultura, con monumentos como el castillo de Unspunnen o el monasterio de Interlaken, y una animada vida nocturna, con bares, restaurantes y festivales.

Si quieres teletrabajar desde Interlaken, tienes varias opciones para elegir el lugar más adecuado según tus preferencias y necesidades. Aquí te presentamos algunas de las más populares:

Coworking spaces:

Si buscas un ambiente profesional y creativo, puedes optar por alquilar un espacio de coworking en Interlaken. Estos lugares te ofrecen todo lo que necesitas para trabajar cómodamente, como escritorios, sillas ergonómicas, wifi de alta velocidad, salas de reuniones y cafetería. Algunos ejemplos de coworking spaces en Interlaken son Work Inn o Coworking Interlaken.

Cafeterías:

Si prefieres un ambiente más relajado y acogedor, puedes trabajar desde una cafetería en Interlaken. Estas te permiten disfrutar de un buen café o té mientras trabajas con tu ordenador portátil. Además, muchas cafeterías tienen vistas espectaculares a los lagos o a las montañas. Algunas cafeterías recomendadas para teletrabajar en Interlaken son Funky Chocolate Club, The 3 Tells Irish Pub o Café De Paris.

Hoteles:

Si quieres tener la máxima comodidad y privacidad, puedes alojarte en un hotel en Interlaken y trabajar desde tu habitación o desde las zonas comunes del establecimiento. Los hoteles en Interlaken suelen tener wifi gratuito, servicio de habitaciones y otras comodidades como spa, piscina o gimnasio. Algunos hoteles que ofrecen buenas condiciones para teletrabajar en Interlaken son Hotel Interlaken, Hotel Royal St Georges o Hotel Du Nord.

