¿Cuáles son los beneficios del bicarbonato de sodio?

¿Cuántas veces no hemos abierto la alacena y nos percatamos que ahí está, al lado de muchas otras sustancias, un frasco con polvo blanco con la leyenda «bicarbonato de sodio»? El bicarbonato sódico es una sustancia maravillosa que tiene múltiples usos y que además es amigable con el medio ambiente.

Es un producto sin aditivos, que no es alérgeno y que aporta grandes beneficios. Este polvo blanco cuya fórmula química es NaHCO3, es comúnmente usado en la cocina, en el jardín y hasta para remedios caseros contra algún problema estomacal.

¿La cura del cáncer?

Primero debemos dejar el claro que científicamente, no hay ninguna sustancia que cure el cáncer. Habiendo dicho esto, podemos decir que el bicarbonato de sodio es un excelente auxiliar, pues es un químico al que las células cancerígenas no soportan al invadirlas con sus propiedades alcalinas, que permiten que éstas reciban mayor cantidad de oxígeno del que pueden tolerar.

Sin embargo, no existen estudios que confirmen que ésta sea la cura, pero sin lugar a dudas el bicarbonato de sodio puede servir como auxiliar cuando una persona se encuentra en un tratamiento contra esta enfermedad.

Dientes blancos

¿Alguna vez has imaginado tener una sonrisa perfecta? Tal vez este sueño puede hacerse realidad si sigues la siguiente recomendación. Tus dientes y encías pueden lucir como nunca, sólo debes hacer una mezcla entre bicarbonato de sodio y una parte de sal marina.

Coloca seis cucharadas de bicarbonato y una más de sal de mar en la licuadora durante 30 segundos, luego ponlo en un recipiente para su uso, y ahí la tienes. Humedece el cepillo dental y unta una pequeña cantidad de la mezcla, lava tus dientes durante unos minutos y luego enjuaga bien.

Con esta fórmula limpiarás tu dentadura de bacterias, tus dientes estarán blancos y brillantes; además de que tendrás una pasta libre de flúor.

Exfoliante natural

Nada como ir a un dermatólogo cuando se tiene algún problema en la piel. Pero cuando sólo necesitas una pequeña ayuda para lucir un cutis espectacular, puedes probar lavar tu rostro con bicarbonato de sodio.

Es muy sencillo, sólo tienes que mezclar tres cucharadas de bicarbonato de sodio en una pequeña porción de agua. Frota suavemente sobre tu rostro o en cualquier parte del cuerpo que desees suavizar con movimientos circulares para exfoliar tu piel, luego enjuaga. ¡Es tan suave que puedes usarlo a diario!

Olvídate de comprar desodorante

Al ser una sustancia absorbente, el bicarbonato de sodio te puede ayudar a absorber parte de la humedad en las axilas. Aplica el bicarbonato en las axilas un par de veces al día para reducir la humedad y absorber los olores.

Si encuentras que el bicarbonato de sodio es demasiado fuerte para la piel, mézclalo con almidón de maíz: seis partes de almidón de maíz y una parte de bicarbonato de sodio. El almidón de maíz es menos abrasivo y puede ayudar a reducir la irritación de la piel.

Todo esto, especialmente si lo que deseas es evitar los parabenos y el aluminio presente en muchos antitranspirantes, ¡verás cuán eficaz y sencillo es!

Dale brillo a tu cabello

¿Cansada de comprar champús que prometen hacer maravillas con tu pelo y nunca ves los resultados? Prueba este tip: en la ducha, espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en la palma de tu mano, junto con tu champú favorito.

Aplica y enjuaga como de costumbre. Verás que ayuda a eliminar los residuos de productos de peluquería y dejará tu cabello más limpio y brillante. ¡Anímate a hacerlo!

