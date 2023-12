Los Ejercicios militares EEUU y la tensión Guyana/Venezuela por Isaías Márquez

Efecto de las condiciones geopolíticas que se han originado sobre nuestra “zona en Reclamación” a causa de las riquezas naturales; principalmente, energéticas, tan codiciables sobremanera, las tensiones entre Gergetown y Caracas tienden a intrincarse a causa de unos supuestos resultados favorables, que con tachaduras, casi un 96 por ciento de abstención y borrones una vez procesada la información de los “sí” a cada una de las cinco preguntas del referéndum consultivo , a lo cul el régimen se ha aferrado para la recuperación total del espacio en disputa centenaria, en función de lo cual ya está tomando decisiones bastante contundentes a objeto de hacer valer la ”oluntad soberana” expresada en dicho cuestionario, de efecto vinculante, a criterio suyo. Pues, ha dado aviso a Exxon Mobil de abandonar todo proyecto en desarrollo en el plazo de unos 90 días, contados a partir del 6/12, sopena de alguna otra acción, no sabemos, en caso de incumplimiento; orden que dicha empresa no debería subestimar, a menos que esté a la espera de una decisión favorable o no proveniente de la CIJ, donde el Laudo de 1899 está en revisión.

No obstante, vemos con una cierta inquietud y extrañeza que justo al momento de esta crisis, EEUU y las fuerzas militares de Guyana (GDF, (siglas en ingés) se dispongan casualmente, a efectuar unos ejercicios militares a objeto de reforzar la colaboración en seguridad aérea y marítima de ambos países en crisis por la disputa de referencia, así como en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (¿?); tensión que se agrava, además, por la presencia del Comando Sur en ese país, ocupante de facto en territorio nuestro. Supuestamente, Se trata de un compromiso que el gobierno de EEUU mantiene con Guyana, como aliado confiable, a fin de promover la cooperación regional.