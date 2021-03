¿Los Estados Unidos han perdido la carrera de las criptomonedas ante otros países?

Introducción

Cada país quiere mejorar su economía tomando la delantera en las innovaciones tecnológicas. La fuerza económica y el poderío de Estados Unidos han sido el resultado de la proliferación de algunas de las mayores empresas tecnológicas del país en las últimas cuatro o cinco décadas.

Esto no significa que las naciones desarrolladas del continente europeo se hayan quedado muy atrás. Lo que intentamos afirmar es que un gobierno proactivo y positivo, que tenga la capacidad de predecir crecimientos, planificar proyecciones y tener una visión de futuro económico, es necesario para liderar el desarrollo económico y financiero.

Intentamos responder una pregunta importante que está en la mente de todos. ¿Estados Unidos ha perdido la innovación tecnológica más novedosa de las últimas décadas: las criptomonedas?

¿Qué opine Estados Unidos de las criptomonedas?

En los últimos años, muchos economistas y grupos de expertos financieros globales sienten que Estados Unidos ha sido mal dirigido por líderes elegidos democráticamente. No se han dado cuenta de las tendencias emergentes y han tardado en tomar iniciativas.

Estados Unidos no ha podido ayudar a sus instituciones y sistemas financieros a beneficiarse de la adopción de Bitcoin. Esto no ha estado en el área de intereses financieros ni de innovaciones tecnológicas.

El cambio de postura de las autoridades e instituciones gubernamentales ha significado que los inversores en los Estados Unidos estén invirtiendo en Bitcoin en otros países.

Si bien los principales funcionarios gubernamentales de Estados Unidos continúan reprochando a Bitcoin como algo ilegal, otros países se han dado cuenta de su valor como modelo financiero sólido del futuro y están haciendo todo lo posible para integrarlo en sus sistemas bancarios y financieros formales.

Países que están a la vanguardia de la adopción de criptomonedas

Uno no puede evitar pensar que la Unión Europea (27 países) está muy por delante de los Estados Unidos en términos de adopción, regulaciones de políticas y uso generalizado.

Para darte un ejemplo, se está aprobando un proyecto de ley para toda la UE sobre dinero electrónico. Esto mejorará la facilidad de uso de las criptomonedas y cómo estas se pueden comprar, vender y mantener en los sistemas bancarios.

Otra razón importante por la que la UE está presionando para aumentar las políticas en este frente es que considera a las criptomonedas como una fuente importante de generación de ingresos. Los impuestos sobre las tenencias de criptomonedas pueden ser una nueva fuente de miles de millones de dólares para los países que buscan generar ingresos y agregar el forraje necesario a sus sistemas financieros para crecer.

Incluso dentro de la UE, Alemania ha avanzado mucho y ha legalizado las criptomonedas dentro de la Ley Bancaria oficial del país.

Otros como China, que han sido parte del desarrollo secreto de su propia CBDC, llamada Digital Yuan, se han colocado a años de avance por delante.

¿Pueden los Estados Unidos alcanzar a las naciones que lideran la adopción de las criptomonedas?

Las elecciones estadounidenses de 2020 han sido calificadas como uno de los hechos históricos más significativos en la memoria del país. La mayoría siente que la mala gestión económica y la posición financiera y comercial cerrada y hacia adentro del régimen anterior han perjudicado al país.

El nuevo presidente electo, Joe Biden, ya anunció algunas políticas que buscarán superar las decisiones tomadas por la administración Trump.

Esto incluye la postura del gobierno de Estados Unidos hacia las criptomonedas y la adopción de Blockchain. Muchos emprendedores e inversores tecnológicos en los Estados Unidos tienen la esperanza de que el nuevo presidente sea una buena noticia para el ecosistema.

No hay duda de que Estados Unidos tiene algunos de los mejores recursos del mundo a su disposición. Si lo desea, puede acelerar el desarrollo en cualquier área en un tiempo récord.

Conclusión

Según startupxplore.com, solo el tiempo dirá si Estados Unidos podrá alcanzar a otros países en la carrera de las criptomonedas. Con el nuevo presidente, el punto de partida parece progresivo, pero las decisiones políticas y regulaciones reales señalarán la dirección que probablemente tomará el país en 2021.

