EK, Empire Keeway, es la moto oficial del deporte venezolano. La marca, que ya está presente en la LVBP y Liga FUTVE, se suma a la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) en esta temporada 2024. José Rafael López, presidente de la Junta Directiva, afirmó que patrocinar los eventos nacionales más importantes de béisbol, fútbol y baloncesto “busca agradecer la confianza que los conductores le dan a EK desde hace más de veinte años y, a partir del 1 de mayo, estamos listos para seguir siendo la moto que mueve a Venezuela y, también, a los fanáticos que quieren ver la acción de los tabloncillos de todo el país”.

EK ensambla en Venezuela las motos de Keeway, su casa matriz en China, uno de los principales fabricantes del mundo. Ofrece motos para todas las necesidades y presupuestos; desde los modelos de consumo eficiente de combustible, pasando por los triciclos que soportan carga de hasta 1.000 kg., hasta las Scooters automáticas y las bicicletas eléctricas de la marca italiana Benelli.

EK continúa firme en su apuesta por el desarrollo del país creando puestos de trabajo con su planta en la ciudad de Charallave (la más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica), donde manos venezolanas ensamblan las motos, y apoyando el deporte nacional: “queremos que el fanático sepa que con su EK llegará pronto y de manera segura a apoyar a su equipo favorito en las tribunas, en la cancha, en el estadio o en la pista, dondequiera que se encuentre”, dijo López.

El ejecutivo recordó otra ventaja competitiva: las partes y componentes se ensamblan en el país cumpliendo estrictos protocolos de calidad: “el conductor de una EK tiene una moto durable que le da seguridad, garantía de 2 años o 20 mil kilómetros de uso, y repuestos originales en los más de 130 concesionarios Empire Keeway en toda Venezuela”. Para más detalles, @empirekeeway en Instagram y en la web empirekeeway.com.

Nota de Prensa

Lirio C.Pérez

Los fanáticos del deporte se mueven en Empire Keeway was last modified: by