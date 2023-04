Los Hoteles más económicos para hacer turismo en Reino Unido

Los mejores y económicos hoteles para hacer turismo en Reino Unido

¿Estás pensando en viajar al Reino Unido y quieres ahorrar en tu alojamiento?

En este artículo te voy a mostrar algunos de los hoteles más baratos para hacer turismo en este país, sin renunciar a la comodidad y la calidad.

El Reino Unido es un destino muy popular por su riqueza cultural, histórica y natural, pero también es conocido por ser bastante caro. Por eso, es importante buscar opciones de alojamiento que se adapten a nuestro presupuesto y que nos permitan disfrutar de las maravillas que ofrece este país.

Los hoteles que te voy a recomendar están ubicados en algunas de las ciudades más importantes y visitadas del Reino Unido, como Londres, Manchester, Liverpool o Edimburgo. Además, tienen una buena puntuación en Booking.com, una de las plataformas de reserva de hoteles más usadas y fiables del mundo.

Así que no te preocupes por la calidad o la seguridad de estos hoteles, ya que han sido valorados positivamente por miles de viajeros como tú.

Hoteles baratos en Londres

Londres es la capital y la ciudad más grande del Reino Unido, y también una de las más caras. Sin embargo, eso no significa que no puedas encontrar hoteles baratos en esta ciudad cosmopolita y vibrante. Aquí te dejo algunas opciones que te sorprenderán por su relación calidad-precio:

Novotel Liverpool Paddington Village:

Este hotel de 4 estrellas se encuentra en el centro de Londres, cerca de Hyde Park y de algunos de los museos más

famosos de la ciudad. Tiene habitaciones modernas y confortables, con wifi gratis, aire acondicionado y TV de pantalla plana. Además, cuenta con un restaurante, un bar y un gimnasio. El precio por noche es de unos 70 euros.

The Other House Residents Club- South Kensington:

Este hotel boutique se ubica en el elegante barrio de South Kensington, cerca de la estación de metro del mismo nombre. Ofrece apartamentos elegantes y espaciosos, con cocina equipada, sala de estar y baño privado. También tiene una terraza y un servicio de conserjería. El precio por noche es de unos 80 euros.

The Z Hotel Victoria:

Este hotel económico se sitúa en el corazón de Londres, a solo 2 minutos a pie de la estación Victoria. Tiene habitaciones pequeñas pero acogedoras, con wifi gratis, TV de pantalla plana y baño privado. Además, ofrece un desayuno continental gratuito y un bar. El precio por noche es de unos 50 euros.

Hoteles baratos en Manchester

Manchester es una ciudad industrial y cultural del norte de Inglaterra, famosa por su música, su fútbol y su ambiente joven. Es una ciudad ideal para hacer turismo urbano y disfrutar de su oferta cultural y gastronómica.

Estos son algunos de los hoteles más baratos que puedes encontrar en Manchester:

Wilde Aparthotels Manchester St. Peters Square:

Este hotel se localiza en el centro de Manchester, cerca de la galería de arte y la biblioteca central. Ofrece

estudios modernos y funcionales, con wifi gratis, aire acondicionado y TV inteligente. También tiene un bar y una recepción 24 horas. El precio por noche es de unos 60 euros.

Leven Manchester:

Este hotel se encuentra en el animado barrio gay de Manchester, a pocos pasos del canal Street. Tiene habitaciones elegantes y cómodas, con wifi gratis, minibar y baño privado con artículos de aseo gratuitos. También tiene una terraza y un servicio de habitaciones. El precio por noche es de unos 65 euros.

– Citadines Trafalgar Square London: este hotel se sitúa en el centro histórico y comercial de Manchester, cerca del ayuntamiento y del mercado Arndale. Ofrece apartamentos amplios y luminosos, con cocina equipada, sala de estar y baño privado. También tiene una lavandería.

Los Hoteles más económicos para hacer turismo en Reino Unido was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibida su reproducción sin autorización si desea obtener una copia legal escriba al correo que puede ver en la sección de contacto.

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: