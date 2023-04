Los mejores y más económicos hoteles para hacer turismo en Eslovaquia.

Eslovaquia es un país que ofrece muchas posibilidades para el turismo, desde sus ciudades históricas y culturales hasta sus paisajes naturales y sus estaciones de esquí. Si quieres visitar este destino sin gastar mucho dinero en alojamiento, hay varias opciones de hoteles baratos que puedes considerar. Aquí te presentamos algunas de ellas:

Ibis Bratislava Centrum:

Este hotel de la cadena Ibis está situado al lado del centro histórico de la ciudad y del camino que sube al castillo. Tiene habitaciones cómodas y limpias, con wifi gratis y desayuno incluido. El precio por noche ronda los 50 euros.

Botel Gracia:

Si quieres una experiencia diferente, puedes alojarte en este barco-hotel que está sobre el río Danubio, muy cerca del casco antiguo y del puente UFO. Las habitaciones son pequeñas pero acogedoras, con vistas al río o a la ciudad. El desayuno es correcto y el precio por noche es de unos 40 euros.

Hotel Arcus:

Este hotel se encuentra a 10 minutos a pie del centro de la ciudad de Košice, rodeado de varias facultades universitarias. Las habitaciones son grandes y limpias, con wifi gratis y desayuno a través de menú. El precio por noche es de unos 35 euros.

Hotel Villa Bianca:

Este hotel se ubica en Liptovský Mikuláš, una localidad ideal para practicar deportes de invierno o visitar el parque nacional del Alto Tatra. El hotel tiene un estilo rústico y elegante, con habitaciones amplias y confortables, con wifi gratis y desayuno buffet. El precio por noche es de unos 60 euros.

City Residence Apartment Hotel:

Este hotel ofrece apartamentos equipados con cocina, sala de estar y baño privado, en el centro histórico de Bardejov, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los apartamentos son modernos y espaciosos, con wifi gratis y acceso a pista de esquí. El precio por noche es de unos 55 euros.

Estos son solo algunos ejemplos de hoteles baratos para hacer turismo en Eslovaquia, pero hay muchos más que puedes encontrar en Booking.com o Tripadvisor.

Esperamos que disfrutes de tu viaje y que encuentres el alojamiento que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

