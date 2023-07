Los mejores empleos para latinos en Harrison, New York

Si eres latino y vives en Harrison, New York, tal vez te interese saber cuáles son los mejores empleos para ti en esta ciudad. Harrison es una localidad con una población diversa, donde el 18% de sus habitantes son de origen hispano o latino, según el censo de 2020. Además, tiene una economía dinámica y ofrece oportunidades laborales en diferentes sectores.

En este artículo, te presentamos algunos de los empleos más demandados y mejor pagados para latinos en Harrison, New York, así como los requisitos y beneficios que ofrecen. Esperamos que esta información te sea útil para orientar tu búsqueda de trabajo o mejorar tu situación profesional.

Empleos en el sector de la salud

El sector de la salud es uno de los más importantes y estables en Harrison, New York, ya que cuenta con varios hospitales, clínicas y centros médicos que brindan servicios a la comunidad. Algunos de los empleos más solicitados y mejor remunerados en este sector son:

– Enfermero/a: Los enfermeros y enfermeras son profesionales que se encargan de cuidar y atender a los pacientes, administrar medicamentos, realizar pruebas diagnósticas y colaborar con los médicos. Para ejercer como enfermero/a en Harrison, New York, se necesita tener una licencia estatal y un título de asociado o bachillerato en enfermería. El salario promedio de un enfermero/a en esta ciudad es de $85,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Técnico/a de farmacia: Los técnicos y técnicas de farmacia son personas que asisten a los farmacéuticos en la preparación y dispensación de medicamentos, así como en el manejo de inventarios y registros. Para trabajar como técnico/a de farmacia en Harrison, New York, se requiere tener un diploma de escuela secundaria o equivalente, un certificado nacional de técnico de farmacia y una licencia estatal. El salario promedio de un técnico/a de farmacia en esta ciudad es de $40,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Asistente médico/a: Los asistentes médicos y médicas son profesionales que realizan tareas administrativas y clínicas en consultorios médicos, hospitales y otros centros de salud. Algunas de sus funciones son: tomar signos vitales, registrar historias clínicas, programar citas, procesar seguros médicos y realizar procedimientos básicos como inyecciones o vendajes. Para ser asistente médico/a en Harrison, New York, se necesita tener un diploma de escuela secundaria o equivalente, un certificado o diploma de asistente médico y una certificación nacional. El salario promedio de un asistente médico/a en esta ciudad es de $37,000 al año, según el sitio web Indeed.

Empleos en el sector educativo

El sector educativo es otro de los más relevantes y variados en Harrison, New York, ya que cuenta con varias escuelas públicas y privadas que ofrecen educación desde el nivel preescolar hasta el universitario. Algunos de los empleos más demandados y mejor pagados en este sector son:

– Maestro/a: Los maestros y maestras son profesionales que se dedican a enseñar y educar a los estudiantes en diferentes materias y niveles. Para ser maestro/a en Harrison, New York, se necesita tener una licencia estatal y un título universitario en educación o en la materia que se desea impartir. El salario promedio de un maestro/a en esta ciudad es de $65,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Consejero/a escolar: Los consejeros y consejeras escolares son profesionales que orientan y apoyan a los estudiantes en su desarrollo académico, personal y social. Para ser consejero/a escolar en Harrison, New York, se necesita tener una licencia estatal y un título universitario o posgrado en consejería escolar o psicología educativa. El salario promedio de un consejero/a escolar en esta ciudad es de $60,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Bibliotecario/a: Los bibliotecarios y bibliotecarias son profesionales que gestionan y organizan las colecciones de libros, revistas, periódicos y otros recursos informativos que se encuentran en las bibliotecas. Para ser bibliotecario/a en Harrison, New York, se necesita tener una licencia estatal y un título universitario o posgrado en bibliotecología o ciencias de la información. El salario promedio de un bibliotecario/a en esta ciudad es de $55,000 al año, según el sitio web Indeed.

Empleos en el sector de la construcción

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos y crecientes en Harrison, New York, ya que se realizan constantemente proyectos de edificación, remodelación y mantenimiento de viviendas, oficinas, comercios y otras infraestructuras. Algunos de los empleos más solicitados y mejor remunerados en este sector son:

– Carpintero/a: Los carpinteros y carpinteras son profesionales que se encargan de construir, instalar y reparar estructuras y elementos de madera, como puertas, ventanas, armarios, pisos y techos. Para ser carpintero/a en Harrison, New York, se necesita tener un diploma de escuela secundaria o equivalente y completar un programa de aprendizaje o tener experiencia laboral. El salario promedio de un carpintero/a en esta ciudad es de $50,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Electricista: Los electricistas son profesionales que se encargan de instalar, reparar y mantener los sistemas eléctricos que proveen iluminación, calefacción, refrigeración y comunicación a las edificaciones. Para ser electricista en Harrison, New York, se necesita tener un diploma de escuela secundaria o equivalente y completar un programa de aprendizaje o tener experiencia laboral. El salario promedio de un electricista en esta ciudad es de $48,000 al año, según el sitio web Indeed.

– Plomero/a: Los plomeros y plomeras son profesionales que se encargan de instalar, reparar y mantener los sistemas de tuberías que proveen agua potable, gas y desagüe a las edificaciones. Para ser plomero/a en Harrison, New York, se necesita tener un diploma de escuela secundaria o equivalente y completar un programa de aprendizaje o tener experiencia laboral. El salario promedio de un plomero/a en esta ciudad es de $46,000 al año, según el sitio web Indeed.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores empleos para latinos en Harrison, New York, pero hay muchos más que puedes explorar según tus intereses, habilidades y metas profesionales. Recuerda que para acceder a estos empleos es importante que tengas un buen nivel de inglés, así como un currículum vitae actualizado y una carta de presentación que destaque tus fortalezas y logros. También te recomendamos que uses las redes sociales y los sitios web especializados para buscar ofertas de trabajo y contactar con posibles empleadores.

Esperamos que este artículo te haya sido útil e inspirador para encontrar el empleo que deseas en Harrison, New York. Te deseamos mucho éxito en tu búsqueda laboral.

