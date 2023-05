Ciudades de Estados Unidos con las mejores ofertas de trabajo para Latinos

Ciudades de Estados Unidos con más ofertas de trabajo para Latinos

Buscar empleo en Estados Unidos para un latino pareciera una situación difícil pero en este artículo te vamos a decir cuáles son las mejores ciudades para encontrarlo.

Según un estudio de la plataforma LinkedIn, estas son algunas de las ciudades que tienen más oportunidades laborales, especialmente para los latinos, y estamos hablando de buenos empleos, bien pagados:

Seattle, Washington:

Esta ciudad es la sede de Amazon, una de las empresas que más puestos de trabajo genera en el país, sobre todo en el sector tecnológico. Además, Seattle tiene una gran diversidad cultural y una creciente comunidad latina.

Austin, Texas:

Austin se ha convertido en el destino preferido de muchas empresas que quieren ampliar su presencia regional o trasladar su sede. Entre ellas se encuentran Apple, Tesla y Oracle. Austin también ofrece una buena calidad de vida, un clima agradable y una escena artística y musical vibrante.

San Francisco, California:

San Francisco es la única ciudad de California que aparece en la lista, debido a que alberga a gigantes de la tecnología como Apple y Facebook, que abrieron miles de plazas de empleo en 2020. San Francisco también es una ciudad cosmopolita, innovadora y con una fuerte presencia latina.

Denver, Colorado:

Denver se está transformando en un centro de crecimiento tecnológico en el centro del país, atrayendo a empresas como Google, IBM y Microsoft. Denver también tiene una naturaleza espectacular, un ambiente joven y dinámico y una población latina cada vez mayor.

Nashville, Tennessee:

Nashville ha ganado muchos empleos desde la llegada de la empresa Yoshi, que se mudó desde Silicon Valley a finales de 2020. Nashville también es conocida por su industria musical, su gastronomía y su hospitalidad.

Estas son solo algunas de las ciudades de Estados Unidos donde hay más ofertas de trabajo para latinos, pero hay muchas más. Lo importante es que te informes bien sobre las condiciones laborales, el costo de vida y la cultura de cada lugar antes.

