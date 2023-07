Los mejores empleos para latinos en Long Beach, New York

Si eres latino y vives en Long Beach, New York, tal vez te interese saber cuáles son los mejores empleos para ti en esta ciudad. Long Beach es una comunidad diversa y vibrante, con una población de más de 33.000 habitantes, de los cuales el 27% son latinos, según el censo de 2020. La ciudad ofrece muchas oportunidades laborales para personas de diferentes orígenes, habilidades y educación. Aquí te presentamos algunos de los empleos más demandados y mejor pagados para latinos en Long Beach, New York.

Asistente médico: Los asistentes médicos realizan tareas administrativas y clínicas en consultorios médicos, hospitales y otros centros de salud. Algunas de sus funciones son tomar signos vitales, preparar muestras de laboratorio, administrar medicamentos, hacer citas y llevar registros médicos. Los asistentes médicos deben tener un diploma de escuela secundaria y completar un programa de capacitación acreditado, que puede durar entre uno y dos años. El salario promedio de un asistente médico en Long Beach es de $38.000 al año, según Indeed.com.

Contador: Los contadores se encargan de llevar las cuentas y los registros financieros de individuos, empresas u organizaciones. Algunas de sus tareas son preparar y revisar declaraciones de impuestos, estados financieros, presupuestos y auditorías. Los contadores deben tener una licenciatura en contabilidad o un campo relacionado, y pueden obtener certificaciones profesionales como el CPA (Certified Public Accountant). El salario promedio de un contador en Long Beach es de $65.000 al año, según Indeed.com.

Maestro: Los maestros enseñan a estudiantes de diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria. Los maestros planifican e imparten lecciones, evalúan el progreso de los alumnos, mantienen el orden en el aula y se comunican con los padres y otros profesionales de la educación. Los maestros deben tener una licenciatura en educación o un campo relacionado, y obtener una licencia estatal para ejercer. El salario promedio de un maestro en Long Beach es de $58.000 al año, según Indeed.com.

Abogado: Los abogados representan a clientes en asuntos legales, como demandas, divorcios, contratos, inmigración o derechos civiles. Los abogados investigan los casos, redactan documentos legales, negocian acuerdos y defienden a sus clientes ante los tribunales. Los abogados deben tener una licenciatura en cualquier campo y un doctorado en derecho (JD), además de aprobar el examen del colegio de abogados del estado donde quieren practicar. El salario promedio de un abogado en Long Beach es de $97.000 al año, según Indeed.com.

Ingeniero: Los ingenieros aplican los principios de la ciencia y la matemática para diseñar, construir y mejorar sistemas, productos o procesos tecnológicos. Hay diferentes tipos de ingenieros, como civiles, mecánicos, eléctricos o informáticos. Los ingenieros deben tener una licenciatura en ingeniería o un campo relacionado, y pueden obtener certificaciones o licencias profesionales según el área de especialización. El salario promedio de un ingeniero en Long Beach es de $83.000 al año, según Indeed.com.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores empleos para latinos en Long Beach, New York. Por supuesto, hay muchos otros empleos que pueden ser adecuados para ti según tus intereses, habilidades y metas profesionales. Lo importante es que busques información sobre las opciones disponibles, los requisitos necesarios y las oportunidades de crecimiento que te ofrecen. Así podrás encontrar el empleo que más te convenga y te haga feliz.

