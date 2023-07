Los mejores empleos para latinos en Poughkeepsie, New York

Si eres latino y estás buscando un trabajo en Poughkeepsie, New York, este artículo te puede interesar. Te vamos a mostrar algunas de las mejores opciones de empleo para latinos en esta ciudad, que se caracteriza por su diversidad cultural y su dinamismo económico.

Poughkeepsie es una ciudad ubicada en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York. Tiene una población de alrededor de 30 mil habitantes, de los cuales el 20% son latinos, según el censo de 2020. Poughkeepsie es parte del área metropolitana de Nueva York y se encuentra a unos 120 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

Poughkeepsie ofrece una variedad de oportunidades laborales para latinos, tanto en el sector público como en el privado. Algunas de las industrias más importantes son la educación, la salud, el comercio, la manufactura y los servicios profesionales. Además, hay varias compañías que contratan a latinos en Estados Unidos y que tienen presencia en Poughkeepsie o en sus alrededores.

A continuación, te presentamos algunas de las mejores opciones de empleo para latinos en Poughkeepsie, New York:

Subaru: Esta es una de las marcas más confiables de la industria automotriz y una de las compañías que contratan a latinos en Estados Unidos. Subaru of America tiene una filosofía multicultural y cree en el valor de la diversidad, la equidad y la inclusión de todos sus empleados. Subaru proporciona oportunidades para que los miembros del equipo aprendan unos de otros, compartan perspectivas únicas y se fortalezcan juntos. La empresa ha alcanzado el 100% del índice de calidad de la Campaña de Derechos Humanos por tercer año consecutivo. Subaru tiene una sucursal en Wappingers Falls, a unos 15 kilómetros de Poughkeepsie, donde ofrece empleos como vendedores, mecánicos, técnicos, gerentes y más.

Audible: Esta es una compañía de Amazon que se especializa en la creación y distribución de contenido de audiolibros, podcasts y otros formatos de audio. Audible tiene una sede en Newark, Nueva Jersey, a unos 130 kilómetros de Poughkeepsie, donde ofrece muchas oportunidades de trabajo para latinos en las industrias de entretenimiento y tecnología. Los empleados de Audible provienen de muchos orígenes y se inspiran en compartir el poder de la información. La empresa está obsesionada con superar las expectativas de los clientes y ha implementado varios programas que benefician a sus empleados.

Eventbrite: Esta es una plataforma que se dedica a la venta de entradas y promoción de eventos. Eventbrite cuenta con una poderosa plataforma en línea y una aplicación móvil que permite a los usuarios descubrir y asistir a eventos de todo tipo en muchas ciudades del mundo. La diversidad de empleados es muy importante para el crecimiento de esta compañía, ya que su éxito se debe a los diferentes gustos y preferencias al promocionar festivales, conciertos y eventos culturales. Eventbrite tiene una oficina en Nueva York, a unos 120 kilómetros de Poughkeepsie, donde ofrece empleos como desarrolladores, diseñadores, analistas, gerentes y más.

Estas son solo algunas de las mejores opciones de empleo para latinos en Poughkeepsie, New York. Hay muchas más oportunidades disponibles en esta ciudad y sus alrededores, solo tienes que buscarlas y aplicarlas. Recuerda que para trabajar en Estados Unidos necesitas tener un permiso legal y un número de seguro social. Si tienes dudas o necesitas ayuda para encontrar un trabajo que se adapte a tus habilidades, déjanos un comentario y haremos lo posible por ayudarte.

