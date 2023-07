Los mejores empleos para latinos en North Tonawanda, New York

Si eres latino y estás buscando un trabajo en North Tonawanda, New York, te tenemos buenas noticias. Hay muchas oportunidades de empleo para personas como tú en esta ciudad, que tiene una población de más de 30 mil habitantes y una diversidad cultural muy rica.

En este artículo te vamos a mostrar algunos de los mejores empleos para latinos en North Tonawanda, New York, según el tipo de industria, el salario y los beneficios que ofrecen. También te daremos algunos consejos para que puedas encontrar el trabajo que más se adapte a tus habilidades, intereses y necesidades.

Industrias con más demanda de empleo para latinos en North Tonawanda, New York

Según el sitio web Jobalign.com, las industrias con más ofertas de empleo para latinos en North Tonawanda, New York son:

Servicios de comida y bebida : Esta industria incluye restaurantes, bares, cafeterías, catering y otros negocios relacionados con la preparación y el servicio de alimentos y bebidas. Los puestos más comunes son los de cocinero, mesero, cajero, ayudante de cocina y gerente. El salario promedio es de $12 por hora y los beneficios pueden incluir propinas, comidas gratis y seguro médico.

Servicios de limpieza: Esta industria abarca empresas que se dedican a la limpieza de casas, oficinas, hoteles y otros espacios. Los puestos más habituales son los de limpiador, supervisor, asistente y encargado. El salario promedio es de $11 por hora y los beneficios pueden incluir horarios flexibles, transporte y uniformes.

Servicios de salud: Esta industria engloba hospitales, clínicas, consultorios y otros centros de atención médica. Los puestos más frecuentes son los de enfermero, asistente médico, recepcionista, técnico y administrador. El salario promedio es de $15 por hora y los beneficios pueden incluir seguro médico, vacaciones y capacitación.

Compañías que contratan a latinos en North Tonawanda, New York

Además de las industrias mencionadas, hay algunas compañías que se destacan por contratar a latinos en North Tonawanda, New York. Estas son algunas de ellas:

Subaru: Esta es una marca de automóviles que tiene una filial en Estados Unidos llamada Subaru of America. Esta empresa tiene una filosofía multicultural que la convierte en una de las mejores compañías que contratan a latinos en el país. La empresa ofrece oportunidades para que los empleados aprendan unos de otros, compartan perspectivas únicas y se fortalezcan juntos. La empresa ha alcanzado el 100% del índice de calidad de la Campaña de Derechos Humanos (en inglés, HRC Corporate Equality Index) por tercer año consecutivo como prueba de que las prácticas empresariales y la toma de decisiones en toda la organización se construyen sobre la base de tratar a los demás como seres humanos en primer lugar. Los puestos disponibles son los de vendedor, mecánico, gerente y otros relacionados con la industria automotriz.

Audible: Esta es una compañía de Amazon que se especializa en la creación y distribución de contenido de audiolibros (en inglés: audiobooks), emisoras, artistas, editores de revistas y periódicos. Esta empresa ofrece muchas oportunidades de trabajo para latinos en las industrias de entretenimiento y tecnología. Los empleados de Audible provienen de muchos orígenes, pero todos ellos se inspiran en compartir el poder de la información. La empresa está obsesionada con superar las expectativas de los clientes y ha implementado varios programas que benefician a sus empleados. Los puestos disponibles son los de editor, narrador, programador, diseñador y otros relacionados con el contenido digital.

Eventbrite: Esta es una plataforma que se especializa en la venta de entradas y promoción de eventos. Esta empresa cuenta con una poderosa plataforma online o a través de una aplicación móvil y ofrece oportunidades de empleo para latinos en las industrias de entretenimiento y tecnología. La diversidad de empleados es sumamente importante para el crecimiento de esta compañía, ya que su éxito se debe a los diferentes gustos y preferencias al promocionar festivales, conciertos y eventos de todo tipo en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Los puestos disponibles son los de promotor, organizador, asistente, analista y otros relacionados con el marketing y la gestión de eventos.

Consejos para encontrar un trabajo para latinos en North Tonawanda, New York

Para aumentar tus posibilidades de encontrar un trabajo para latinos en North Tonawanda, New York, te recomendamos que sigas estos consejos:

Actualiza tu currículum: Asegúrate de que tu currículum refleje tus habilidades, experiencias y logros más relevantes para el puesto al que quieres aplicar. Incluye tus datos de contacto, tu nivel de educación, tus certificados o licencias y tus referencias profesionales. Si tienes un perfil en LinkedIn, también puedes incluir el enlace. Si el puesto requiere un nivel de inglés, también puedes indicar tu nivel de dominio del idioma.

Busca empleos en línea: Hay muchos sitios web que te pueden ayudar a encontrar ofertas de empleo para latinos en North Tonawanda, New York. Algunos de ellos son Indeed.com, Jobalign.com, Manualusa.com y otros. En estos sitios puedes filtrar las ofertas por industria, ubicación, salario y otros criterios. También puedes crear alertas para recibir notificaciones cuando haya nuevas ofertas que coincidan con tu perfil.

Prepárate para la entrevista: Una vez que hayas enviado tu currículum y hayas sido seleccionado para una entrevista, debes prepararte para causar una buena impresión. Investiga sobre la compañía, el puesto y las preguntas que te pueden hacer. Practica tus respuestas con anticipación y ensaya tu lenguaje corporal y tu tono de voz. Viste de forma profesional y llega puntual a la cita. Durante la entrevista, muestra interés, confianza y entusiasmo. Al finalizar, agradece la oportunidad y sigue el proceso de seguimiento.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para conocer los mejores empleos para latinos en North Tonawanda, New York. Recuerda que hay muchas oportunidades de trabajo para personas como tú en esta ciudad, solo tienes que buscarlas y aprovecharlas. ¡Mucha suerte!

