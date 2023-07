Los políticos venezolanos no leen la Biblia, la inflación lo confirma

Desde el año 1998 en Venezuela ocurrieron muchos cambios, entre ellos , el incremento exponencial de la riqueza obtenida por la venta de petróleo, su principal producto de exportación desde que abandonaron el campo y las siembras de café y cacao quedaron solo para el consumo local, después de décadas se recuperaron un poco pero no al nivel que tuvieron cuando proveían al país entero de las divisas necesarias para satisfacer el erario público.

En este año la llamada 4ta república entregaba una producción de petróleo de más de 3 millones de barriles por día, que durante el período 1998-2023 han producido miles de millones de dólares, llegando en un momento obtener más de $300 millones de dólares al día, lo que promediaba al año 109.500.000.000 millones de dólares y esto ocurrió durante varios años, llegando a malgastarse más de 1 billón de dólares americanos que no se explica a donde fueron a parar.

En ese momento se debieron tomar las decisiones necesarias para proyectar el país hacia el futuro y mantener las reservas internacionales más que suficientes para que la población no pasara necesidades, obtuvieran estudios, incentivos fiscales, mejor calidad de vida para que la riqueza nunca abandonara a Venezuela.

Ocurrió todo lo contrario, de más de 3 millones de barriles de producción al día, Venezuela llegó a producir menos de 500 mil barriles por día, aun cuando se tenían ingresos astronómicos se contrajeron deudas por decenas de miles de millones de dólares, hasta la fecha no se conoce la cantidad exacta de dichas deudas, todo esto se tradujo en una debacle económica conocida por todos de la que no vamos a ahondar.

En un momento de la historia el difunto anterior mandatario preguntó: ¿cuanto es el nivel óptimo de reservas internacionales que debemos tener?

Las reservas internacionales de un país son el dinero de respaldo a la moneda de dicho país, es la caja fuerte que respalda el dinero circulante, es el dinero que se guarda para las eventualidades, para pagar deudas y bonos de la república entre otras cosas importantes, por lógica, este dinero no deber mantenerse en un solo monto, debería crecer todo lo posible, pero sucede que en la precitada reunión por aquél entonces en el séquito de «lumbreras del conocimiento» que rodeaban al difunto unos decían, 10 mil millones, otro 40mil millones, otro 20.. (el matemático de 7×7 =36 dijo 30mil millones), pero es que ninguno daba con la verdadera respuesta, porque todo gravitaba en darle la respuesta que su «querido líder» les pedía, quería un número, pero no una respuesta correcta.

Resulta que la forma correcta de calcular el valor de una divisa versus el valor de una moneda local es muy sencillo:

El dinero circulante en moneda local en BS / Cantidad de Reservas internacionales en $USD , se obtiene la cantidad de Bolívares por dólar correcta que la economía soporta, no es un capricho, el dinero sin respaldo de reservas es un dinero ficticio el llamado dinero inorgánico, que resulta en más inflación, para la fecha que escribimos este artículo la inflación interanual venezolana va por más de 400%, la más alta del mundo, ni siquiera los países africanos

permanentemente en guerra civil o Ucrania están peor en economía.

Es decir si tenemos 1000 millones de BS circulando en la economía venezolana y lo dividimos entre 1000 millones de dólares de las reservas internacionales obtenemos una tasa de 1 Bs/$, ni más ni menos, la política monetaria venezolana es una caja negra que emite dinero sin respaldo y después de varias reconversiones monetarias el diferencial cambiario se ubica en casi 30 Bs/$ lo que significa que está circulando 30 veces más dinero en moneda local en el país que la cantidad de reservas internacionales, de acuerdo a la ecuación.

Obviamente , hemos de decir aquí que en Estados Unidos también emitieron cientos de miles de millones de dólares de dinero sin respaldo para entregar cheques de ayuda a las personas que pagaban impuestos durante la pandemia y eso lo están pagando ahora mismo con alta tasas de interés que les ha encarecido hasta la «forma de caminar», comen menos, compran menos, y se les acabó el «pan de piquito» hasta que a través de estrategia de la FED de recoger la inflación restringiendo el consumo de resultado pero pasarán al menos una década según los entendidos, las estadísticas indican que en EEUU casi el 70% de la población vive del día a día, la gran mayoría de las familias no puede pagar la educación universitaria ni siquiera de 1 de sus hijos y muchos terminan en la indigencia.

Resulta que se debieron almacenar todas las reservas internacionales posibles de forma programática sin adquirir más deuda, ya que mientras más grande sea el número de las reservas internacionales en la ecuación del cálculo de Bs/$ mayor será el valor de la moneda local el Bolívar, a la fecha no se conocer exactamente la cantidad de reservas internacionales pero se habla de alrededor de 1000 millones de dólares, lo que significa que el valor de la divisa puede sin control apuntar matemáticamente al infinito, como en efecto ha pasado y se han invitado quitarle los ceros a la moneda local para evitar tener billetes con cantidades insólitas como en Zimbabwe, tanto, que ambos países decretaron que la inflación no existía.

Todo esto nos lleva a la conclusión que los políticos venezolanos no leen la Biblia porque si hubiese leído al menos la historia del sueño del faraón y la interpretación que hizo José y aplicaran lo que allí se aprende nada de esto estuviera pasando en el país al norte del sur, en todo caso vamos a dejarles la historia tomada de la Biblia a continuación:

El sueño del faraón, la respuesta de José y las acciones que tomaron para que Egipto no pasara hambre.

Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río; y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de

nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano; y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño.

Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón.

El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. Y esté

aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.

Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto; y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones.Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.

Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho; y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.