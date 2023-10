Los smartphones que más se venden en Almere, Países Bajos

Si estás pensando en comprar un nuevo smartphone, quizás te interese saber cuáles son los modelos más populares en tu ciudad.

En este artículo, te presentamos los smartphones que más se venden en Almere, una de las ciudades más innovadoras y modernas de los Países Bajos.

Según los datos de la consultora GfK, los smartphones que más se venden en Almere son los siguientes:

OnePlus 9:

El smartphone de OnePlus se coloca en el cuarto lugar, con una cuota de mercado del 12%. El OnePlus 9 es el resultado de la colaboración entre OnePlus y Hasselblad, la prestigiosa marca de cámaras. El smartphone tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, un procesador Snapdragon 888, una cámara trasera de 48 MP con lentes Hasselblad y una batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica.

Samsung Galaxy S21:

El buque insignia de Samsung es el smartphone más vendido en Almere, con una cuota de mercado del 23%. El Galaxy S21 destaca por su pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, su potente procesador Exynos 2100, su cámara trasera de 64 MP con zoom óptico de 3x y su batería de 4000 mAh con carga rápida e inalámbrica.

Apple iPhone 12:

El smartphone de Apple ocupa el segundo lugar en el ranking, con una cuota de mercado del 19%. El iPhone 12 es el primer smartphone de la marca que incorpora la tecnología 5G, además de contar con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con protección Ceramic Shield, un procesador A14 Bionic, una cámara trasera de 12 MP con modo noche y grabación en 4K y una batería de 2815 mAh con carga inalámbrica y MagSafe.

Xiaomi Mi 11:

El smartphone de Xiaomi se sitúa en el tercer puesto, con una cuota de mercado del 15%. El Mi 11 es el primer smartphone del mundo que incorpora el procesador Snapdragon 888, el más potente del mercado. Además, tiene una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara trasera de 108 MP con zoom óptico de 5x y una batería de 4600 mAh con carga rápida e inalámbrica.

Oppo Find X3 Pro:

El smartphone de Oppo cierra el top cinco, con una cuota de mercado del 10%. El Find X3 Pro es el smartphone más avanzado de Oppo, que destaca por su diseño futurista y su pantalla AMOLED curva de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. También tiene un procesador Snapdragon 888, una cámara trasera de 50 MP con zoom óptico híbrido de 5x y una batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica.

Estos son los smartphones que más se venden en Almere, pero hay muchos otros modelos que también pueden satisfacer tus necesidades y preferencias. Si quieres conocer más opciones, te invitamos a visitar nuestra tienda online o física, donde encontrarás las mejores ofertas y el mejor servicio al cliente.

