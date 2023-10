¿Te gustaría conocer una de las ciudades más modernas y sostenibles de Europa? Entonces no te pierdas este recorrido turístico por la Ciudad de Almere en Países Bajos, donde podrás admirar su arquitectura innovadora, sus espacios verdes y su cultura vibrante.

Almere es una ciudad que se fundó en 1976 sobre un terreno ganado al mar, y que hoy en día es la séptima más poblada de los Países Bajos. Su diseño urbano se basa en principios de sostenibilidad, diversidad y participación ciudadana, lo que la convierte en un ejemplo de planificación urbana para el siglo XXI.

En este recorrido turístico por la Ciudad de Almere, te llevaremos a conocer los lugares más emblemáticos y atractivos de esta ciudad única. Comenzaremos por el centro de la ciudad, donde podrás ver el edificio del ayuntamiento, la biblioteca pública, el teatro municipal y el centro comercial City Mall, todos ellos con formas y colores sorprendentes.

Luego, nos dirigiremos al barrio de Almere Haven, el más antiguo de la ciudad, donde podrás disfrutar de su ambiente marinero y de su puerto deportivo. Aquí también podrás visitar el museo de arte moderno De Paviljoens, que alberga una colección de obras de artistas holandeses e internacionales.

Continuaremos nuestro recorrido por el barrio de Almere Hout, donde se encuentra el bosque urbano más grande de Europa, con más de 800 hectáreas de superficie. Aquí podrás pasear por sus senderos, observar su fauna y flora, y relajarte en sus áreas de picnic. También podrás ver algunas de las casas más originales y ecológicas de la ciudad, construidas con materiales reciclados y energías renovables.

Finalmente, terminaremos nuestro recorrido por el barrio de Almere Poort, el más nuevo y dinámico de la ciudad, donde se ubica la playa urbana más grande de los Países Bajos, con más de 2 kilómetros de longitud. Aquí podrás practicar deportes acuáticos, tomar el sol o simplemente disfrutar del paisaje. También podrás admirar el edificio The Wave, una impresionante estructura ondulada que alberga apartamentos de lujo.

Este recorrido turístico por la Ciudad de Almere es una oportunidad única para descubrir una ciudad que combina lo mejor del pasado y del futuro, y que te sorprenderá con su belleza y su creatividad. No lo dudes más y reserva tu plaza ahora mismo. ¡Te esperamos!

