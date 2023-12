Luis Bracho: La historia muestra que Venezuela tiene derechos sobre la Guayana Esequiba

El vicerrector académico de la UNERS participó como forista en la UBA Núcleo San Antonio de los Altos.

Conocer la historia que ha rodeado el caso del Esequibo y la posición de Venezuela en la exigencia del respeto a los derechos que tenemos sobre este espacio, es parte de la invitación realizada por el vicerrector académico de la Universidad Simón Rodríguez doctor Luis Bracho, durante el foro realizado este jueves en la Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo San Antonio de los Altos.

Durante la disertación denominada El Esequibo, a la que fueron invitados personal docente, estudiantes y administrativo de la institución, el profesor realizó un recorrido histórico que incluyó no sólo las luchas independentistas en América Latina, sus personajes, sino también los roles y juego de poderes entre las monarquías y reinados de España, y otras de Europa e incluso los intereses de Estados Unidos.

El surgimiento de la primera línea de separación del Esequibo encargada por el imperio británico en el año 1841 a Robert Schomburgk y cómo después de esta división, crearon nuevas líneas divisorias anexándose de forma descarada territorio venezolano, también fue parte de la exposición en la que el profesor Bracho indicó que “el Laudo Arbitral despojó a Venezuela de un territorio que históricamente le pertenece”.

Bracho culminó invitando a analizar las 5 preguntas que del referendo consultivo previsto para este próximo 3 de diciembre en las que se definirán los mecanismos con los que el Estado Venezolano tomará las acciones necesarias para recuperar un territorio que desde el siglo XIX se le ha tratado de robar.