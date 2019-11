CARACAS.- Para el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, la caída en la popularidad del dirigente de oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representa un alerta, pues para enero de este año, el 63% de los venezolanos confiaba en él, pero para octubre, el apoyo se ubicó en apenas 40%.

Durante una entrevista radial con la periodista Shirley Varnagy, León indicó este lunes 18 que Guaidó perdió 20 puntos porcentuales en su popularidad.

Además afirmó que el 82% de la población quiere un cambio político en Venezuela, “pero a veces las personas pierden el norte: como quieren cambio, lo quieren de inmediato y eso no es así”, advirtió.

El analista resaltó que Guaidó es el líder de oposición más importante del país y que el apoyo subió ligeramente en noviembre, para ubicarse en 42%.

“Lo más importante es que la gente sigue queriendo cambio y no encuentra un liderazgo que le dé más confianza que el de Guaidó”, insistió.

León aseguró que la población no podrá llegar hasta Miraflores porque tendría que enfrentarse a una Fuerza Armada más organizada.

“La oposición ha hecho algunos movimientos importantes. Ha habido un cambio de estrategia importante en estas últimas tres semanas por parte de Guaidó”, afirmó el economista en su análisis.

Luis Vicente León: Popularidad de Guaidó se hundió a 42% en noviembre de 2019 was last modified: by

En : Política