María Alejandra Malaver: Ambiente, participación y formación

Opinión-. Gracias al apoyo de la subcomisión de Educación adscrita a la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), se logró poner en marcha el programa de formación del Proyecto de la Acción por el Clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela.

Esta iniciativa está centrada en el objeto de formar, capacitar y educar a la población en un tema tan importante como es la conservación del medioambiente. Es un paso esencial en la concientización colectiva en el afán de crear una cultura ambiental basada en las necesidades actuales.

Con la participación y acción fundamental de la Embajadora para la enseñanza de los ODS y del Proyecto de la Acción por el Clima para Venezuela, Ydalith Figueroa Kad-Bay, se alcanzó converger esfuerzos de la mano de la organización no gubernamental venezolana, Gente & Ciudad, para materializar una experiencia que abre un camino de crecimiento y de participación ciudadana en este aspecto tan vital.

Esta semana pasada con la participación de docentes, alumnos y la comunidad general, se emprendió un mecanismo que coloca el medioambiente como epicentro del proceso de capacitación, un paso en la formación de criterios amplios, ecológicos y sustentables que abrirán una concepción dinámica del papel de cada uno de nosotros en el cuidado del planeta.

Es necesario aplaudir, y lo hago con mucha emoción, que las escuelas privadas del país y sobre todo la red de educación Fe y Alegría se sumen a este proceso de formación que se viene ejecutando vía online.

Ahora bien, en lo particular promuevo este tipo de ideas, porque cada ciudadano debe cumplir un papel prominente en la conservación del entorno; cada uno de nosotros – antes de ciudadanos de una ciudad, somos ciudadanos del mundo – debemos involucrarnos; por lo tanto es menester que nos ocupemos de generar los cambios de consciencia para sobrevivir ante la realidad de contaminación y extinción a la cual nos enfrentamos.

Así como un ciudadano debe sumarse a la discusión de los temas públicos y comunes de su ciudad, de la misma forma debería ser parte de la generación de políticas ambientales, y esto empieza, como todo en el mundo, por la educación colectiva e individual.

Veamos las siguientes razonas para la formación ambiental del ciudadano:

Cada persona es capaz de producir miles de partículas que dañan el ambiente: Desde la basura, hasta emanaciones contaminantes. En cambio, si se conoce los efectos de nuestras prácticas podemos reducirlas y/o eliminarlas, para así ayudar el ambiente Cuando se forma una cultura ambiental, se generaría zonas más aptas para la vida. Y esto solo se alcanza en la medida que toda la comunidad sepa y valore la importancia de la preservación ambiental. El reciclaje es un factor que está asociado con el modernismo y con el desarrollo complejo de las ciudades. Es decir, ayudamos al planeta mientras vivimos mejor y crecemos como ciudad y comunidad.

Es hora que pasemos a ser ciudadanos conscientes del ambiente y de su impacto en nuestras vidas.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

En : Opinión