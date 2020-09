Mbappé dio positivo a coronavirus COVID-19

Kylian Mbappé dio positivo en las pruebas de diagnóstico del coronavirus, según informó este lunes la Federación Francesa de Futbol (FFF).

“El resultado de su prueba de COVID-19 de la UEFA del lunes por la mañana fue positivo y fue retirado del grupo después de recibir los resultados al final del entrenamiento antes de volver a casa por la noche”, señaló la FFF.

El delantero del PSG pasó el test junto a sus compañeros de la selección francesa de cara al partido contra Croacia de este martes, que ya no podrá disputar.

La FFF destacó que, “como toda la delegación, Kylian Mbappé se había sometido a una prueba” antes del Suecia-Francia del pasado sábado y “el resultado fue negativo”.

El delantero tendrá que cumplir con al menos 14 días de aislamiento, por lo que se perderá el partido por la UEFA Nations League, al igual que varios compromisos del PSG, entre los que se encuentran Lens, Marsella, Metz y hasta Niza.

Mbappé se suma así a los positivos de los jugadores del PSG Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas y

