A través de su cuenta oficial de Twitter, El Metro de Caracas anunció el horario especial navideño y de fin de año.

Fecha Horario Apertura Horario Cierre 24-dic 05:30am 09:00pm. 25-dic 09:00am 09:00pm. 31-dic 05:30am 09:00pm. 01-ene 09:00am 09:00pm.

En estás #NavidadesFelices el sistema #MetroDeCaracas prestará servicio comercial en el siguiente horario, los días 24, 25, 31 y 1ero de #Enero el cierre será a las 09:00pm.

La apertura del #25Dic y #1Ene es a partir de las 09:00am

