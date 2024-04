Reportan 95% de avance de trabajos de mantenimiento en el Metro de Caracas

(MPPT. Prensa CAMETRO 23-04-2024).- Este martes 23 de abril el ministro de Transporte y presidente de la C.A. Metro de Caracas, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, informó sobre el avance del 95% en los trabajos de alto impacto que se ejecutan en la curva 22 ubicada entre las estaciones Plaza Venezuela y Colegio de Ingenieros, sentido Propatria.



Velásquez Araguayán durante una inspección señaló que, gracias al esfuerzo de los técnicos de la empresa, durante las últimas 60 horas de labores continuas, se han reemplazado 120 durmientes y 578 metros lineales de rieles realizando actualmente la fase de calibración, para así dar apertura total por ambas vías en la línea 1.



“Producto de la segunda fase del Plan Metro Se Mueve Contigo ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro y dirigido por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, en los próximos días las usuarias y los usuarios del Metro de Caracas, estarán notando mejoras porque vamos a empezar a incorporar al funcionamiento, trenes que se le han hecho mantenimiento integral”, agregó.



La ejecución de estas labores, significa un trabajo complejo y los mismos se efectúan con mano de obra 100% Metro, venciendo la dependencia de trasnacionales y reafirmando el compromiso con el traslado de cientos de usuarios que utilizan este sistema de transporte.

