Monto a cobrar de cada bono de la Patria se entregará en abril del 2023

Se han implementado diversos subsidios mediante el Sistema Patria con el fin de ayudar a cientos de hogares venezolanos.

Bono Gran Misión Hogares de la Patria

Bono Dr. José Gregorio Hernández

Bono Parto Humanitario

Bono Amor Mayor

Bono Lactancia Materna

Bono Economía Familiar (dos veces al mes)

Bono 100% escolaridad

Bono Beca Universitaria

Bono Chamba Juvenil

Premios Tuiteros de la Patria (cuatro veces al mes

Bono de Corresponsabilidad y Formación (Ya fue asignado para Abril Ver información del Bono Corresponsabilidad y Formación)

Bono Monto BS Equivalencia en $USD a la fecha 04/04/2023 1 integrante 52,80 2,16 2 integrantes 66,00 2,70 3 integrantes 99,00 4,04 4 integrantes 132,00 5,39 5 integrantes 165,00 6,74 6 o más integrantes 198,00 8,09 Dr. José Gregorio Hernández 99,00 4,04 Parto Humanizado 132,00 5,39 Lactancia Materna 132,00 5,39 100% Escolaridad (1 Estudiante ) 66,00 2,70 100% Escolaridad (2 o más estudiantes) Monto por estudiante 52,80 2,16 100% Amor Mayor De acuerdo a la pensión Bs. 130 a la fecha Economía Familiar 66,00 2,70

