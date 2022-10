Onda Tropical 41 deja graves inundaciones y deslaves en Venezuela, FOTOS y VIDEOS

CARACAS, VENEZUELA.- La más reciente onda tropical que ha atravesado el Mar Caribe, la número 41, ha afectado casi todo el territorio venezolano, dejando inundaciones relámpago, deslaves, viviendas anegadas y destruidas, Rios desbordados y afectaciones en la agricultura y la ganadería, además de varios muertos y heridos.

#8Oct 10:09 PM #Aragua #Lluvias @Dayanakrays: Autoridades informan que el sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentra desplegado en Las #Tejerías, debido al desbordamiento de la Quebrada Los Patos. Hasta el momento se reporta dos personas fallecida y desaparecida. pic.twitter.com/bvdaQxhdg0 — Reporte Ya (@ReporteYa) October 9, 2022

#Aragua #tejerías #9oct Trabajadores de empresas de esta población dicen que el río se llevó todo. pic.twitter.com/mVPTYsnvGx — Carmen E. Pecorelli (@CarmenPecorelli) October 9, 2022

#ULTIMAHORA terrible situación se vivió anoche en #Tejerias producto de las torrenciales lluvias. Les pido que seamos solidarios con nuestra gente. #Solidaridad pic.twitter.com/CYkTRuzX8a — EL FOTÓGRAFO (@angelgodoy3) October 9, 2022