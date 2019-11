Por estas razones usted debe abandonar el indicador del dólar paralelo y usar el del BCV. El proceso de dolarización de espontánea que atraviesa Venezuela, donde expertos han avizorado que se llegará el 100 por ciento de dolarización en un futuro cercano, ha generado muchas preguntas que el mismo mercado les ha dado respuesta.

Una de las preguntas más frecuentes es, cual indicador de cotización de dólar usar, el paralelo o el oficial, y es que hasta hace poco el indicador oficial no mostraba una realidad tangible sobre el precio de las divisa norteamericana, pero desde que el gobierno despenalizó el uso y publicación de divisas, y autorizó a los bancos públicos y privados a comprar y vender dólares y euros, el mercado ha comenzado a tomar la dirección correcta, siendo que son los ofertantes ante los bancos los que ponen el precio de venta al final del día se hace un promedio para comenzar al día siguiente con el mismo.

La verdad del dólar paralelo

La realidad del dólar paralelo es que ha existido desde el momento en que ocurrió el Viernes Negro en Venezuela, cuando el Bolívar comenzó su declive cómo moneda por las malas gestiones administrativas de los gobiernos previos a dicha devaluación, que finalmente tuvieron que ser sinceradas.

Pero en los últimos años a falta de indicadores reales y con un control de cambio que se extendió por más de una décadas y que aun existen rezagos de sus accionar, quienes requerían divisas también requerían un marcador con el cual operar ya que el marcador oficial mientras duró el control de cambio era totalmente ficticio ante una realidad de un mercado que demandaba divisas para operar y no existían lo que hacía que el precio se incrementara.

Las casas de Cambio cucuteñas versus las casas de Cambio en Bogotá

Cómo decíamos anteriormente se requería un marcador, y el mismo por el facilismo y simpleza de quienes publicaban dichas cotizaciones utilizaron las «mesitas» cucuteñas para establecer el precio del dólar parelelo, posteriormente las operaciones de calle en Caracas y recientemente en Redes Sociales, pero esto ha perdido el sentido al tener un marcador oficial que responde al pulso del mercado.

Y es que si vamos a una casa de cambio en Cúcuta o Maicao, los billetes de $1 dólar lo pagan a $3000 pesos mientra que un billete de $100 dólares lo pagan a $3500 pesos, porque según estos especuladores el billete de un dólar vale menos, y es allí donde radica la distorsión que se aplica en el occidente del país, el precio del paralelo que se viraliza en Venezuela se produce en la frontera pero lo que no saben muchos es que si van a una casa de cambio en Bogotá podrían cambiar sus bolívares en el cambio legal del BCV, que a estas alturas es bastante próximo a la realidad y mucho menos inestable.

Los clones del paralelo

Antes de finalizar el control de cambio solo algunas webs proveían una cotización del paralelo, posteriormente aparecieron clones de clones de «monitores y dolartudeyes», unos con intereses más oscuros que otros evidenciados por su accionar inflando los precios hasta en la madrugada y fines de semana, lo que ha provocado más confusión en la ciudadanía.

¿Entonces porqué usar el promedio que aporta el BCV en vez del paralelo callejero o de redes sociales?

Aquí tenemos una comparación entre el dólar oficial y el paralelo

COTIZACIÓN OFICIAL COTIZACIONES PARALELAS ES UN MERCADO REAL, PROVEYENDO UN PROMEDIO REAL DE LAS OPERACIONES EN CADA BANCO NO SE CONOCE DONDE SE PRODUCE EL PRECIO NI BASADO EN QUÉ CUALQUIERA PUEDE IR A UN BANCO Y OFRECER SUS DÓLARES AL PRECIO QUE CONSIDERE Y ESO AYUDARÁ A ESTABILIZAR EL PRECIO NO SE SABE A DONDE ACUDIR PARA OFRECER O SOLICITAR DÓLARES EL PRECIO ES ESTABLE EL PRECIO ES INESTABLE MÁS CONFIABLE, LAS OPERACIONES SE REALIZAN EN BANCOS PRIVADOS Y PÚBLICOS NADA CONFIABLE, NO SE SABE DONDE SE REALIZAN LAS OPERACIONES EL PRECIO LO FIJAN LA CANTIDAD DE OPERACIONES REALES QUE SE HACEN A DIARIO EN TODOS LOS BANCOS EL PRECIO SE FIJA A CAPRICHO DE CADA PERFIL DE RED SOCIAL O WEB QUE ESPECULA CON EL DÓLAR AL HACER USO DEL DÓLAR OFICIAL COMO REFERENCIA USTED COMO PERSONAL NATURAL PAGA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON UNA TASA CONFIABLE Y SEGURA QUE NO VA A DISPARARSE EN UNA HORA PORQUE A UN ESPECULADOR SE LE OCURRA SUBIR EL PRECIO AL HACER USO DEL DÓLAR OFICIAL USTED COMO COMERCIANTE SE ASEGURA DE REPONER SUS INVENTARIOS CON UNA TASA MAS ESTABLE Y QUE DICHOS INVENTARIOS NO SE PIERDAN PORQUE EL USUARIO NO PUEDA PAGARLOS DEBIDO A QUE TENGA QUE SUBIR LOS PRECIOS DE ACUERDO A LAS TASAS ALOCADAS DE LOS ESPECULADORES MISTERIOSOS

Abandonar el dólar paralelo cómo referencia es tarea de todos no solo de los comerciantes, si todos rechazamos el precio especulativo que colocan sin sentido un par de pendejos desde alguna guarida podremos estabilizar la moneda norteamericana que ya se usa cómo método de pago en todo el país..

Redacción NotiActual.com

