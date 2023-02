Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para el martes 28 de febrero de 2023

El pronóstico para las altas y bajas y los puntos que obtendrán los equipos en los partidos de la NHL el martes 28 de febrero es el siguiente:

Detroit vs Ottawa: Los Red Wings tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.

Florida vs Tampa Bay: Los Lightning tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 3.5 puntos.

Columbus vs Buffalo: Los Sabres tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.

Los Angeles vs Winnipeg: Los Kings tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.

NY Islanders vs Minnesota: Los Wild tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.

Pittsburgh vs Nashville: Los Predators tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 3.5 puntos.

Seattle vs St. Louis: Los Blues tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 3.5 puntos.

Boston vs Calgary: Los Flames tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.

Chicago vs Arizona: Los Coyotes tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 3.5 puntos.

Montreal vs San Jose: Los Sharks tienen una alta probabilidad de llevarse la victoria, con un promedio de 2.5 puntos.