Pronóstico de altas y bajas para el mercado FOREX del lunes 23 de Octubre de 2023

El mercado de divisas (FOREX) es el más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 6 billones de dólares. El lunes 23 de octubre de 2023 se espera una jornada de altas y bajas para las principales monedas, debido a diversos factores económicos, políticos y sociales que afectan la oferta y la demanda de cada una.

Entre los factores que podrían influir en el comportamiento del mercado se encuentran: el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la evolución de la pandemia de COVID-19 y sus variantes, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el avance de la vacunación global, los datos macroeconómicos de las principales economías, las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y las expectativas de inflación.

Según los analistas, algunas de las monedas que podrían experimentar una mayor volatilidad son: el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el yen japonés (JPY), el franco suizo (CHF), el dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD).

A continuación se presenta un pronóstico de altas y bajas para algunas de las principales parejas de divisas:

EUR/USD: se espera una baja del euro frente al dólar, debido a la mayor fortaleza de la moneda estadounidense tras el triunfo del candidato republicano en las elecciones presidenciales. Además, la zona euro sigue enfrentando dificultades para contener la propagación del virus y reactivar su economía. El rango estimado para el lunes es de 1.15 a 1.17.

GBP/USD: se espera una alta de la libra frente al dólar, debido al optimismo generado por el avance del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y por la mejor situación sanitaria y económica del país. El rango estimado para el lunes es de 1.38 a 1.40.

USD/JPY: se espera una baja del dólar frente al yen, debido a la mayor demanda de la moneda japonesa como refugio seguro ante la incertidumbre global. Además, el yen se beneficia de la debilidad del dólar y del aumento de las exportaciones niponas. El rango estimado para el lunes es de 108 a 110.

USD/CHF: se espera una alta del dólar frente al franco, debido a la menor presión del Banco Nacional Suizo sobre su moneda, que ha reducido sus intervenciones en el mercado para evitar su apreciación. Además, el dólar se ve favorecido por la mayor confianza en la recuperación económica de Estados Unidos. El rango estimado para el lunes es de 0.92 a 0.94.

USD/CAD: se espera una baja del dólar frente al dólar canadiense, debido al aumento del precio del petróleo, que es uno de los principales productos de exportación de Canadá. Además, el dólar canadiense se ve apoyado por los buenos datos económicos del país y por la expectativa de un aumento de los tipos de interés por parte del Banco de Canadá. El rango estimado para el lunes es de 1.25 a 1.27.

AUD/USD: se espera una alta del dólar australiano frente al dólar, debido a la mayor demanda de materias primas, que son otro de los principales productos de exportación de Australia. Además, el dólar australiano se ve impulsado por la mejora de las relaciones comerciales con China y por la solidez de su economía. El rango estimado para el lunes es de 0.74 a 0.76.

NZD/USD: se espera una alta del dólar neozelandés frente al dólar, debido a la excelente gestión de la pandemia por parte del gobierno neozelandés, que ha logrado mantener bajo control los contagios y las muertes por COVID-19. Además, el dólar neozelandés se ve reforzado por el aumento del turismo y por la posibilidad de un alza en los tipos de interés por parte del Banco Central Neozelandés. El rango estimado para el lunes es de 0.70 a 0.72.

