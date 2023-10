Pronósticos del mercado Forex para noviembre 2023.

El mercado de divisas o Forex es uno de los más dinámicos y volátiles del mundo financiero. Los operadores que invierten en este mercado deben estar atentos a las variaciones de los tipos de cambio entre las principales monedas, así como a los factores económicos, políticos y sociales que pueden influir en ellos.

En este artículo, vamos a analizar algunos de los pronósticos del mercado Forex para noviembre 2023, basándonos en las tendencias actuales y en las expectativas de los expertos. Estos pronósticos no son una garantía de éxito, sino una orientación que puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas.

Pronósticos del par EUR/USD

El par EUR/USD es el más negociado del mercado Forex, ya que representa la relación entre las dos economías más grandes del mundo: la Unión Europea y Estados Unidos. Actualmente, el par se encuentra en un rango lateral, oscilando entre los niveles de 1.15 y 1.19.

Para noviembre 2023, algunos analistas esperan que el par EUR/USD rompa al alza este rango y se dirija hacia el nivel de 1.20, impulsado por la recuperación económica de la zona euro y la debilidad del dólar estadounidense. Otros, en cambio, pronostican que el par EUR/USD caerá por debajo del nivel de 1.15, debido a la divergencia de políticas monetarias entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y a la posible aparición de nuevas tensiones comerciales entre ambos bloques.

Pronósticos del par GBP/USD

El par GBP/USD representa la relación entre la libra esterlina y el dólar estadounidense. Este par ha sido muy afectado por el proceso del Brexit, que ha generado mucha incertidumbre e inestabilidad en el mercado. Actualmente, el par se encuentra en un canal ascendente, cotizando cerca del nivel de 1.38.

Para noviembre 2023, algunos expertos anticipan que el par GBP/USD continuará su tendencia alcista y alcanzará el nivel de 1.40, apoyado por el avance de la vacunación contra el covid-19 en el Reino Unido y la mejora de las relaciones comerciales con la Unión Europea. Otros, sin embargo, prevén que el par GBP/USD retroceda hasta el nivel de 1.35, afectado por la desaceleración económica del Reino Unido y la fortaleza del dólar estadounidense.

Pronósticos del par USD/JPY

El par USD/JPY refleja la relación entre el dólar estadounidense y el yen japonés. Este par suele ser muy sensible a los cambios en el apetito por el riesgo de los inversores, así como a las diferencias de rendimiento entre los bonos estadounidenses y japoneses. Actualmente, el par se encuentra en una tendencia bajista, cotizando cerca del nivel de 109.

Para noviembre 2023, algunos pronosticadores estiman que el par USD/JPY se recuperará y subirá hasta el nivel de 112, impulsado por el crecimiento económico de Estados Unidos y el aumento de las expectativas de inflación y subida de tipos de interés. Otros, por el contrario, proyectan que el par USD/JPY seguirá cayendo y bajará hasta el nivel de 105, presionado por la aversión al riesgo de los inversores y la demanda de refugio seguro del yen japonés.

Nota/disclaimer: es importante tener en cuenta que notiactual.com no da consejos financieros ni de inversión, este artículo se basa en informaciones y estadísticas públicamente disponibles tomadas para ilustrar el mismo.

