Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy jueves 14/03/24

PHILADELPHIA PHILLIES VS BOSTON RED SOX

HORA: 13:05

PHILADELPHIA PHILLIES -182 (1,55)

BOSTON RED SOX 137 (2,37)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

ST. LOUIS CARDINALS VS NEW YORK METS

HORA: 13:05

ST. LOUIS CARDINALS -172 (1,58)

NEW YORK METS 131 (2,31)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCIÓN: 2-0

DETROIT TIGERS VS NEW YORK YANKEES

HORA: 13:05

DETROIT TIGERS -154 (1,65)

NEW YORK YANKEES 119 (2,19)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCIÓN: 3-4

ATLANTA BRAVES VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 13:05

ATLANTA BRAVES -189 (1,53)

TAMPA BAY RAYS 145 (2,45)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

MINNESOTA TWINS VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 13:05

MINNESOTA TWINS -204 (1,49)

TORONTO BLUE JAYS 152 (2,52)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-4

PITTSBURGH PIRATES VS BALTIMORE ORIOLES

HORA: 15:05

PITTSBURGH PIRATES 112 (2,12)

BALTIMORE ORIOLES -143 (1,70)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 4-3

CLEVELAND GUARDIANS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 16:05

CLEVELAND GUARDIANS -169 (1,59)

COLORADO ROCKIES 129 (2,29)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.

CHICAGO WHITE SOX VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 16:05

CHICAGO WHITE SOX -125 (1,80)

LOS ANGELES ANGELS -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

CHICAGO CUBS VS OAKLAND ATHLETICS

HORA: 16:05

CHICAGO CUBS -139 (1,72)

OAKLAND ATHLETICS 108 (2,08)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

ARIZONA DIAMONDBACKS VS KANSAS CITY ROYALS

HORA: 16:10

ARIZONA DIAMONDBACKS -130 (1,77)

KANSAS CITY ROYALS -101 (1,99)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-4

SEATTLE MARINERS VS MILWAUKEE BREWERS

HORA: 16:10

SEATTLE MARINERS -164 (1,61)

MILWAUKEE BREWERS 127 (2,27)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

WASHINGTON NATIONALS VS HOUSTON ASTROS

HORA: 18:05

WASHINGTON NATIONALS 104 (2,04)

HOUSTON ASTROS -137 (1,73)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 4-3

TEXAS RANGERS VS CINCINNATI REDS

HORA: 21:05

TEXAS RANGERS -133 (1,75)

CINCINNATI REDS 102 (2,02)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-0

